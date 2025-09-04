8 sự thật sốc về hồ ly tinh trong thần thoại Trung Hoa

Hồ ly tinh trong văn hóa Trung Hoa là sinh vật có phép thuật biến hóa, vừa mang màu sắc huyền bí gắn liền với tín ngưỡng dân gian.
Hãng xe Ford tiếp tục mở rộng dải sản phẩm hiệu suất cao tại châu Âu với sự xuất hiện của mẫu xe bán tải Ranger MS-RT phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) 2026 mới.
Tử vi 12 con giáp 2025 tiết lộ tháng 9 rực rỡ, 4 con giáp bất ngờ đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về dồn dập.
Hàng đàn UAV cảm tử Geran-2 của Nga tấn công cảng Izmail trên sông Danube, tạo thành một trận “Trân Châu Cảng” trên lãnh thổ Ukraine.
Ngôi nhà mộc mạc, tinh tế nằm trên sườn đồi ven biển, nổi bật với kiến trúc mở, vật liệu tự nhiên, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên.
Một công trình cổ đại đã được phát hiện ở Jerusalem, Israel được các nhà khảo cổ học tin rằng đây có thể là nơi Chúa Jesus chữa lành bệnh cho một người mù.
Theo nghiên cứu mới, Mặt trăng của Trái đất có thể từng 2 lần tồn tại sự sống. Các dạng sống ngoài hành tinh đó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.
Nếu Apple chứ không phải Samsung khai sinh điện thoại gập, công nghệ này có thể đã trở thành chuẩn mực thiết kế thay vì chỉ là một lựa chọn phụ.
Số lượng binh sĩ Ukraine đào ngũ chỉ trong năm 2025 đã vượt quá tổng số ba năm đầu xung đột, đằng sau đó là câu chuyện vừa được truyền thông Ukraine phơi bày.
Rừng thông Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt mang đến không gian yên bình giữa phố núi, nơi du khách đi bộ, cắm trại và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Nàng hot girl mới nổi có biệt danh 'Cô Nhanh Cắt Tóc' không chỉ sở hữu body hút hồn mà còn có thể cắt tóc, tạo ra hàng loạt mái đầu "siêu phẩm" cho anh em.
Lee Kwang Soo hẹn hò Lee Sun Bin trong 7 năm qua. Hiện tại, nam diễn viên Hàn Quốc hợp tác với Hoàng Hà trong phim Tay anh giữ một vì sao.
Bình Liêu mùa thu khoác áo vàng nắng, hoa lau trắng ngút triền đồi, cung đường mây bồng bềnh và bản làng yên bình đầy mê hoặc.
Mới đây, mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh bàn giao Lạc Hồng 900 LX đến những chủ nhân mới đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.
Các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất từng được biết đến. Loài này hoàn toàn khác với bất cứ loài khủng long nào từng thấy.
Mới đây, hot girl Trâm Anh Fitness 'đốn tim' người hâm mộ khi tung ra loạt ảnh khoe trọn vóc dáng 'cực phẩm' cùng thần thái quyến rũ, tự tin.
Trần Gia Huy thực sự đã ăn rắn sống trong một phân cảnh của Mưa đỏ. Nam diễn viên từng là vận động viên trước khi học diễn xuất.
Ứng dụng miễn phí tưởng là “món hời” nhưng thực tế ẩn chứa rủi ro khủng khiếp, từ đánh cắp dữ liệu cá nhân đến đe dọa bảo mật và thiệt hại tài chính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/9, Thiên Bình cần kiên nhẫn hơn, đừng vội vàng kẻo đầu tư lỗ. Cự Giải tạm ổn, không phải lo âu vì tiền.
Mẫu SUV địa hình Jetour Zongheng G700 PHEV có công suất lên tới 751 mã lực cùng khả năng lội nước sâu 970mm, đang được hãng nhận cọc chỉ từ 700 Nhân dân tệ.
Sau thành công trong lễ diễu binh 2/9, các phi đội trực thăng A80 rời sân bay Hòa Lạc, trở về Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ.