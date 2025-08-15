Bí mật ly kỳ về tổ tiên ngựa cổ đại khiến giới khoa học sửng sốt

Hà Nội

Eohippus, hay còn gọi là “ngựa bình minh”, là tổ tiên cổ xưa của loài ngựa hiện đại, sống cách đây hàng chục triệu năm với ngoại hình rất khác biệt.

1. Sống vào đầu kỷ Eocene. Eohippus tồn tại khoảng 56–47 triệu năm trước, là một trong những loài ngựa đầu tiên hiện diện trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
2. Kích thước nhỏ bé. Chúng chỉ cao khoảng 30–60 cm tính từ vai, nhỏ hơn nhiều so với ngựa hiện đại. Ảnh: Pinterest.
3. Có bốn ngón chân ở chân trước. Không giống ngựa ngày nay chỉ có một móng, Eohippus có bốn ngón ở chân trước và ba ngón ở chân sau. Ảnh: Pinterest.
4. Sống chủ yếu trong rừng rậm. Môi trường sống của chúng là các khu rừng ẩm ướt, khác xa đồng cỏ mà ngựa hiện đại ưa thích. Ảnh: Pinterest.
5. Thức ăn là lá và cây bụi mềm. Răng của Eohippus thích hợp để ăn thực vật mềm thay vì cỏ cứng như ngựa ngày nay. Ảnh: Pinterest.
6. Chạy nhanh để tránh kẻ săn mồi. Dù nhỏ bé, Eohippus có khả năng chạy nhanh, tận dụng sự linh hoạt để thoát khỏi thú săn mồi. Ảnh: Pinterest.
7. Là mắt xích quan trọng trong tiến hóa ngựa. Sự phát triển từ Eohippus dẫn tới các loài ngựa lớn hơn như Mesohippus và Equus. Ảnh: Pinterest.
8. Được phát hiện ở cả Bắc Mỹ và châu Âu. Hóa thạch của chúng được tìm thấy rộng rãi, cho thấy loài này từng phân bố khá rộng. Ảnh: Pinterest.
