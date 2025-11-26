Sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ trở thành loại xăng bắt buộc sử dụng trên toàn quốc, trong khi việc sử dụng xăng E5 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Thông tư nêu rõ tỷ lệ phối trộn, phương thức pha chế và lộ trình áp dụng đối với các loại xăng sinh học dùng cho động cơ xăng. Đối tượng áp dụng gồm: thương nhân kinh doanh xăng dầu; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phối trộn, pha chế, kinh doanh nhiên liệu sinh học - xăng sinh học; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông tư không bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu diesel sinh học với nhiên liệu diesel dùng cho động cơ diesel; đồng thời không áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực hàng không và đối với các loại xăng, dầu đặc chủng phục vụ nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.

Theo quy định, nhiên liệu sinh học gồm etanol nhiên liệu (E100) và diesel sinh học gốc (B100). Nhiên liệu truyền thống là xăng không chì (RON92, RON95 và các loại tương đương) hoặc nhiên liệu diesel (DO) đạt chuẩn. Xăng sinh học được xác định là hỗn hợp etanol và xăng nền, gồm xăng E5RON92 và E10; diesel sinh học B10 là hỗn hợp DO và B100, với hàm lượng B100 từ 9-10%.

Về lộ trình áp dụng, từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành phải được phối trộn thành xăng E10 trước khi đưa vào sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Việc sản xuất và sử dụng xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Thông tư cũng cho phép Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh tỷ lệ phối trộn hoặc bổ sung chủng loại xăng sinh học tùy theo diễn biến kinh tế - kỹ thuật, cung - cầu thị trường và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khi chưa bắt buộc sử dụng diesel sinh học B5, B10, Thông tư khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn, kinh doanh và sử dụng hai loại nhiên liệu này.