Sơn Tùng M-TP có màn “thả thính” làm rụng tim hội chị em

Sơn Tùng M-TP có màn “thả thính” làm rụng tim hội chị em

Mới đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Thiên Anh
Mới đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Chẳng hiểu sao họ gọi em là thiếu nữ. Mà sự thật em thiếu một nam nhân.” Chỉ với một câu chữ ngắn gọn, pha chút hài hước nhưng cũng không kém phần tình tứ, nam ca sĩ đã nhanh chóng “đốn tim” đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là hội chị em.
Dòng chia sẻ của Sơn Tùng lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều fan nữ không giấu được sự phấn khích, đồng loạt để lại những lời trêu đùa, thậm chí “nhận làm nam nhân” của giọng ca gốc Thái Bình.
Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng mạng “rụng tim” bởi những màn thả thính duyên dáng, vừa thông minh vừa rất đúng chất riêng.
Vốn nổi tiếng là nghệ sĩ kín tiếng về đời sống tình cảm, mỗi chia sẻ mang màu sắc bông đùa của Sơn Tùng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Sự duyên ngầm, tinh tế trong cách tương tác với fan cũng là một trong những lý do giúp anh luôn giữ được sức hút bền bỉ suốt nhiều năm qua.
Sơn Tùng M-TP, tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 05/07/1994 tại Thái Bình, là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu của V-pop. Anh được mệnh danh là “Hoàng tử V-pop” nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, cá tính cùng loạt bản hit đình đám gắn liền với nhiều thế hệ khán giả trẻ.
Bắt đầu sự nghiệp từ giới underground, Sơn Tùng nhanh chóng gây chú ý với ca khúc Cơn mưa ngang qua (2012). Tuy nhiên, phải đến Em của ngày hôm qua (2013), cái tên Sơn Tùng M-TP mới thực sự bùng nổ, đưa anh trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt. Kể từ đó, nam ca sĩ liên tục khẳng định vị thế với hàng loạt ca khúc hit như Lạc trôi, Nơi này có anh, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh – bản hit từng gây tiếng vang lớn khi hợp tác cùng rapper huyền thoại Snoop Dogg.
Không chỉ là ca sĩ biểu diễn, Sơn Tùng còn là nhạc sĩ tự sáng tác phần lớn các ca khúc của mình. Anh được xem là một trong số ít nghệ sĩ Việt có khả năng định hình xu hướng âm nhạc và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị hiếu của giới trẻ.
Năm 2016, Sơn Tùng thành lập công ty giải trí riêng M-TP Entertainment, đánh dấu bước chuyển mình sang vai trò nhà sản xuất và người dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Ngoài âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn là một biểu tượng thời trang của showbiz Việt. Phong cách ăn mặc độc đáo, cá tính của anh thường xuyên tạo xu hướng, được giới trẻ học hỏi và bàn luận sôi nổi. Chính vì thế, người hâm mộ thường gọi anh bằng những biệt danh thân mật như “Sếp” hay “Hoàng tử V-pop”.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ được sức hút hiếm có. Từ âm nhạc, phong cách sống đến từng dòng trạng thái trên mạng xã hội, mọi động thái của anh đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Và màn “thả thính” mới đây một lần nữa cho thấy, dù trên sân khấu hay ngoài đời, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến người hâm mộ phải “đổ gục”.
Thiên Anh
