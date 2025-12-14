Hà Nội

Nhan sắc cực phẩm của Jun Vũ – Hải Nam giữa nghi vấn rạn nứt

Jun Vũ và Hải Nam gần đây vướng nghi vấn rạn nứt. Dù chưa công khai mối quan hệ, họi vẫn khiến netizen không ngừng bàn tán bởi nhan sắc nổi bật.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Từng được xem là một trong những couple “visual đỉnh” của Vbiz, Jun Vũ – Hải Nam gần đây lại liên tục dính nghi vấn rạn nứt.
Mọi chuyện bắt đầu khi netizen soi ra cả hai gần như không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước.
Bên cạnh câu chuyện hẹn hò hay rạn nứt, điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm vẫn là nhan sắc “cực phẩm” của cặp đôi.
Hải Nam ghi điểm với diện mạo khôi ngô, tuấn tú, đường nét nam tính và phong thái tự tin.
Sao nam 9X còn sở hữu gu thời trang cá tính, biến hóa linh hoạt từ lịch lãm đến năng động, giúp anh thu hút gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Trong khi đó, Jun Vũ luôn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc mong manh nhưng không kém phần quyến rũ của Vbiz.
Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, thần thái trong trẻo, cùng vóc dáng ngày càng gợi cảm.
Đặc biệt, sau khi công khai việc nâng ngực, Jun Vũ tự tin hơn với phong cách thời trang táo bạo, khoe trọn lợi thế hình thể.
Chính sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nam thần của Hải Nam và nét nữ tính cuốn hút của Jun Vũ từng giúp cả hai được gọi tên trong danh sách những “visual couple” nổi bật.
Dẫu thực hư mối quan hệ vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán, không thể phủ nhận Jun Vũ và Hải Nam đều sở hữu nhan sắc và sức hút riêng khiến công chúng khó rời mắt.
