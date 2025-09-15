Hà Nội

Soi tàn tích xưởng đồ chơi Thời Trung Cổ, lộ chi tiết xúc động

Kho tri thức

Soi tàn tích xưởng đồ chơi Thời Trung Cổ, lộ chi tiết xúc động

Một khám phá khảo cổ học hấp dẫn đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ về tàn tích xưởng đồ chơi Thời Trung Cổ.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại Freiburg, một thành phố lịch sử của Đức, các chuyên gia đến từ Văn phòng Di sản Văn hóa Nhà nước Đức đã phát hiện ra quần thể di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Văn phòng Di sản Văn hóa Nhà nước Đức.
Đó là một xưởng gốm Thời Trung Cổ, nơi từng sản xuất đồ chơi bằng đất sét, có niên đại từ đầu thế kỷ 14 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Văn phòng Di sản Văn hóa Nhà nước Đức.
Bên trong tàn tích xưởng gốm sản xuất đồ chơi, các nhà khảo cổ học tìm thấy những mảnh vỡ của hơn 40 bức tượng đất sét nhỏ: gồm tượng phụ nữ đội mũ, đàn ông đội mũ lưỡi trai, ngựa và những bà mẹ đang bế con. Ảnh: @Văn phòng Di sản Văn hóa Nhà nước Đức.
Những bức tượng này tuy đơn giản, nhưng rõ ràng là đồ chơi đất sét dành cho trẻ em. Ảnh: @Văn phòng Di sản Văn hóa Nhà nước Đức.
Đối với trưởng nhóm khai quật Benjamin Hamm, những bức tượng nhỏ này không chỉ là hiện vật; chúng là lời nhắc nhở đầy cảm xúc về khía cạnh con người trong cuộc sống Thời Trung Cổ. "Chúng chạm đến trái tim chúng ta bởi vì chúng tượng trưng cho sự vui chơi tuổi thơ", Hamm nói. Ảnh: @Văn phòng Di sản Văn hóa Nhà nước Đức.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
