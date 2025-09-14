Hà Nội

Snap bất ngờ quay lại chế độ startup để cứu tăng trưởng

Số hóa

Snap bất ngờ quay lại chế độ startup để cứu tăng trưởng

Từng là startup tỷ USD, Snap nay tái cấu trúc thành các nhóm nhỏ linh hoạt, đặt cược vào mô hình “khởi nghiệp” để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thiên Trang (TH)
Snap tuyên bố tái cấu trúc nội bộ và chia thành 5 đến 7 nhóm nhỏ.
Mỗi nhóm chỉ có 10 đến 15 người và vận hành như một startup bên trong công ty.
CEO Evan Spiegel gọi đây là thời khắc thử lửa khi Snap bị kẹp giữa các ông lớn và đối thủ nhỏ.
Quý II vừa qua, doanh thu quảng cáo của Snap đã chững lại đáng lo ngại.
Các nhóm mới sẽ làm việc theo chu kỳ 90 ngày và tổ chức demo hàng tuần.
Spiegel nhấn mạnh tinh thần dám thất bại nhanh và hành động quyết liệt để tìm bứt phá.
Meta cũng đang theo mô hình tương tự với đơn vị AI hoạt động như startup trong tập đoàn.
Từ biểu tượng mạng xã hội tuổi teen, Snap nay phải khởi nghiệp lại để giành lại vị thế.
Thiên Trang (TH)
