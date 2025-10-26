Siêu 'quái thú' mệnh danh 'tàu ngầm sống', bơi nhanh như tên lửa

Plotosaurus là một trong những loài bò sát biển nhanh và linh hoạt nhất cuối kỷ Phấn trắng, được xem là “chiếc tàu ngầm sống” của đại dương cổ.
Cặp đôi Đình Tú – Ngọc Huyền tung bộ ảnh cưới độc đáo, được thực hiện ngay tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi cả hai gắn bó với nghề.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/10, Nhân Mã được quý nhân chú ý nhưng tận dụng được hay không là do bạn. Bạch Dương đừng viển vông
Ba chiếc quan tài gỗ độc đáo đã được phát hiện trong sân của lăng mộ Padiaménopé, ước tính có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi.
Ngoài tòa nhà 27 tầng được định giá 2 tỷ USD ở Mumbai, gia đình Ambani còn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khác.
Vicky Phương Vân - con gái Hồng Đào vừa đón tuổi 29, mang nét mặt của mẹ, nụ cười rạng rỡ của bố.
Với kiến trúc bê tông hiện đại được bao phủ bởi thiên nhiên tươi tốt, ngôi nhà tạo nên sự tương phản hài hòa và một ốc đảo xanh mát giữa lòng đô thị.
Ducati Monster thế hệ tiếp theo chuyển sang nền tảng động cơ 890 V2 mới nhất cho năm 2026, với những ưu điểm vượt trội về giảm trọng lượng nhưng kém mạnh hơn.
Chiến thuật bóp nghẹt dần dần hiện nay của Nga, đang dần bào mòn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ba cụm quân lớn của Nga đã tạo thành ba vòng vây ở ba mặt trận.
Sau nhiều đồn đoán, Samsung cuối cùng đã chính thức ra mắt kính thực tế hỗn hợp Galaxy XR nhằm cạnh tranh với Vision Pro của Apple.
Lâm Vỹ Dạ xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm hồng khoét ngực sâu. Việt Hương và Hồng Đào mặc trang phục đồng điệu trong bộ ảnh quảng bá phim.
Được ví như “vua dưỡng gan”, Kombucha mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống loại đồ uống lên men này.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán mang mệnh phú quý, được thần Tài nâng đỡ nên sự nghiệp, tài vận đều hanh thông.
Bức chạm khắc này củng cố danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ như một cái nôi của nền văn minh nhân loại sơ khai và nghệ thuật biểu tượng.
Sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10, người dùng Nhật Bản đổ xô mua ổ đĩa DVD và Blu-ray để cài đặt Windows 11.
Phân tích thành phần kim loại cho thấy thỏi chì có nguồn gốc lạ, hé mở dấu hiệu về các tuyến giao thương châu Âu cổ đại.
Tê tê (họ Manidae) là nhóm động vật có vảy duy nhất trong lớp thú, vừa đáng yêu vừa bí ẩn, là loài bị buôn lậu nhiều nhất hành tinh vì vảy và thịt của chúng.
Nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển thì mẫu môtô điện Maeving RM2 này sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Xe sở hữu sức mạnh ấn tượng, thiết kế tinh xảo.
Chiếc Bugatti Veyron Pur Sang này mang số thứ tự 01, được bán với giá 2,1 triệu USD, người mua mới cũng nhận đủ 2 chìa khóa, bao gồm chìa mở hết tốc độ của xe.
Robot mặt đất NUMO thiết kế mô-đun lắp nhiều phụ kiện tháp pháo, cột tiếp sóng, máy cắt dây thép gai, thiết bị rà phá bom mìn, giúp giảm thiểu rủi ro binh lính.
Trung Quốc sở hữu cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đa dạng và ấn tượng, thu hút đông đảo du khách.