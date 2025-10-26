Hà Nội

Siêu 'quái thú' mệnh danh 'tàu ngầm sống', bơi nhanh như tên lửa

Giải mã

Siêu 'quái thú' mệnh danh 'tàu ngầm sống', bơi nhanh như tên lửa

Plotosaurus là một trong những loài bò sát biển nhanh và linh hoạt nhất cuối kỷ Phấn trắng, được xem là “chiếc tàu ngầm sống” của đại dương cổ.

T.B (tổng hợp)
Thuộc họ Mosasauridae – họ của các loài thằn lằn biển khổng lồ. Plotosaurus là họ hàng gần của loài Mosasaurus nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Có thân hình thuôn dài như cá heo. Điều này giúp chúng đạt tốc độ cao khi săn mồi trong biển nông. Ảnh: Pinterest.
Là loài mosasaur tiến hóa nhất. Cấu trúc cơ thể khí động học và vây đuôi hai thùy giúp bơi nhanh hơn nhiều loài họ hàng. Ảnh: Pinterest.
Dài khoảng 9 mét. Dù nhỏ hơn một số loài mosasaur khác, Plotosaurus cực kỳ nhanh và hiệu quả trong việc rượt đuổi con mồi. Ảnh: Pinterest.
Là kẻ săn mồi đỉnh cao. Thức ăn chủ yếu gồm cá, mực, và các sinh vật biển nhỏ hơn. Ảnh: googleusercontent.com.
Có đôi mắt lớn và tầm nhìn xuất sắc. Phù hợp với môi trường ánh sáng yếu dưới biển sâu. Ảnh: chasmosaurs.com.
Sống vào cuối kỷ Phấn trắng. Khoảng 70 triệu năm trước, chúng thống trị các vùng biển gần Bắc Mỹ. Ảnh: oceansofkansas.com.
Là ví dụ điển hình cho tiến hóa dưới nước của bò sát. Plotosaurus cho thấy cách bò sát có nguồn gốc lục địa thích nghi hoàn toàn với đời sống biển. Ảnh: valentint.blog.bg.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
