Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe body nóng bỏng sau thời gian khổ luyện

Giải trí

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe body nóng bỏng sau thời gian khổ luyện

Sĩ Thanh gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục bó sát. Sau thời gian dài tập luyện nghiêm túc, người đẹp ngày càng tự tin khoe body săn chắc. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Xuất hiện trong bộ cánh tone nâu ôm sát, Sĩ Thanh nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài quyến rũ.
Xuất hiện trong bộ cánh tone nâu ôm sát, Sĩ Thanh nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài quyến rũ.
Thiết kế kiểu yếm khoét ngực sâu giúp nữ ca sĩ khoe trọn vòng một đầy đặn.
Thiết kế kiểu yếm khoét ngực sâu giúp nữ ca sĩ khoe trọn vòng một đầy đặn.
Điểm nhấn nằm ở chiếc quần bó sát ống loe, vừa bắt kịp xu hướng vừa khéo léo tôn lên đôi chân dài thon thả cùng vòng eo phẳng lì của Sĩ Thanh.
Điểm nhấn nằm ở chiếc quần bó sát ống loe, vừa bắt kịp xu hướng vừa khéo léo tôn lên đôi chân dài thon thả cùng vòng eo phẳng lì của Sĩ Thanh.
Đặc biệt, vòng eo "con kiến" và phần bụng phẳng lì, không chút mỡ thừa của cô nàng là minh chứng rõ nhất cho sự kỷ luật và kiên trì trong chế độ tập luyện.
Đặc biệt, vòng eo "con kiến" và phần bụng phẳng lì, không chút mỡ thừa của cô nàng là minh chứng rõ nhất cho sự kỷ luật và kiên trì trong chế độ tập luyện.
Sĩ Thanh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi liên tục xuất hiện với hình thể chuẩn, săn chắc và đầy quyến rũ.
Sĩ Thanh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi liên tục xuất hiện với hình thể chuẩn, săn chắc và đầy quyến rũ.
Thành quả của quá trình rèn luyện gian khổ được cô nàng thể hiện qua những bộ trang phục bó sát, tôn trọn đường cong cơ thể.
Thành quả của quá trình rèn luyện gian khổ được cô nàng thể hiện qua những bộ trang phục bó sát, tôn trọn đường cong cơ thể.
Sĩ Thanh gần đây rất chăm chỉ diện những thiết kế bó sát hoặc áo croptop để khoe trọn lợi thế hình thể.
Sĩ Thanh gần đây rất chăm chỉ diện những thiết kế bó sát hoặc áo croptop để khoe trọn lợi thế hình thể.
Cô nàng dường như đã tìm thấy sự tự tin tuyệt đối với cơ thể của mình sau một thời gian dài nỗ lực thay đổi.
Cô nàng dường như đã tìm thấy sự tự tin tuyệt đối với cơ thể của mình sau một thời gian dài nỗ lực thay đổi.
Sĩ Thanh từng chia sẻ, việc duy trì tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống khoa học đã giúp cô cải thiện hình thể rõ rệt.
Sĩ Thanh từng chia sẻ, việc duy trì tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống khoa học đã giúp cô cải thiện hình thể rõ rệt.
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, thần thái rạng rỡ và nụ cười tươi tắn của Sĩ Thanh cũng là điểm thu hút đặc biệt.
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, thần thái rạng rỡ và nụ cười tươi tắn của Sĩ Thanh cũng là điểm thu hút đặc biệt.
Người hâm mộ không ngớt xuýt xoa trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" và nhan sắc "lão hóa ngược" của Sĩ Thanh.
Người hâm mộ không ngớt xuýt xoa trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" và nhan sắc "lão hóa ngược" của Sĩ Thanh.
Sĩ Thanh sinh năm 1986, hoạt động showbiz hơn 10 năm. Cô từng là VJ trên sóng truyền hình, đóng phim Chiến dịch chống ế và thể hiện các ca khúc Oh my chuối, Gái già lắm chiêu, Em sẽ buông tay... Ảnh: FB Sĩ Thanh
Sĩ Thanh sinh năm 1986, hoạt động showbiz hơn 10 năm. Cô từng là VJ trên sóng truyền hình, đóng phim Chiến dịch chống ế và thể hiện các ca khúc Oh my chuối, Gái già lắm chiêu, Em sẽ buông tay... Ảnh: FB Sĩ Thanh
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Sĩ Thanh #Sĩ Thanh diện đồ tập #Sĩ Thanh vóc dáng #Sĩ Thanh ăn kiêng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT