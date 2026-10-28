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Sét đánh trúng máy bay giữa hành trình khiến hành khách hoảng sợ

Một tia sét đánh trúng máy bay trên tuyến đường giữa Antofagasta và Santiago, Chile, khiến cả khoang máy bay hoảng sợ.

Trường Hân t/h

Một tia sét đã đánh trúng máy bay của hãng hàng không LATAM khi nó đang ở giai đoạn cuối của hành trình giữa Antofagasta và Santiago, Chile.

Khoảnh khắc đó đã được một hành khách ghi lại trong một video, cho thấy ngay khi một tia điện phóng ra làm sáng khoang máy bay và gây ra một tiếng nổ lớn.

Video: @MVMNoticias / X

Vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết phức tạp với mưa và giông bão dữ dội. Chiếc máy bay gặp nạn là chuyến bay LA341, cất cánh từ Antofagasta hướng đến Sân bay Quốc tế Arturo Merino Benítez ở Santiago, Chile. Trong các đoạn ghi hình được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy một tia sáng lóe lên đột ngột kèm theo tiếng động khá lớn.

Theo công ty, các máy bay thương mại của họ được thiết kế và chứng nhận để chịu được các hiện tượng thời tiết này, vì chúng được trang bị các cơ chế cho phép dẫn và tản điện một cách an toàn.

Và dù điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, máy bay đã hạ cánh bình thường tại sân bay Santiago và tất cả hành khách đều có thể xuống máy bay an toàn.

Theo trang web của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ , máy bay bị sét đánh tới hai lần một năm, vì vậy để giảm thiểu rủi ro, máy bay có các cấu trúc dẫn điện cho phép dòng điện chủ yếu chạy dọc theo bên ngoài thân máy bay và ra ngoài mà không đi trực tiếp vào khoang hành khách.

Tương tự, các tiêu chuẩn chứng nhận hàng không thiết lập các biện pháp để bảo vệ các hệ thống điện và điện tử khỏi tác động của sự phóng điện.

Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) có các quy trình cụ thể để đánh giá các khu vực có thể bị va chạm và các cơ chế được thiết kế để ngăn ngừa hư hại cho các bộ phận của máy bay.

#sét đánh máy bay #máy bay LATAM #chuyến bay LA341 #Antofagasta Santiago #giông bão Chile #an toàn hàng không

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