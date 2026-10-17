Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sbeitla: Viên ngọc La Mã bị lãng quên giữa lòng Tunisia

Giữa miền đất khô cằn của Bắc Phi, một thành phố cổ vẫn lưu giữ những ngôi đền uy nghi, cổng vòm đá và dấu tích của nhiều nền văn minh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sbeitla, tên cổ là Sufetula, nằm ở miền Trung Tunisia, là một trong những khu khảo cổ La Mã đáng chú ý nhất Bắc Phi. Thành phố phát triển từ khoảng nửa sau thế kỷ I, từng là một trung tâm đô thị quan trọng với quảng trường công cộng, nhà tắm, nhà hát, công trình dẫn nước và những ngôi đền bằng đá. Ngày nay, các phế tích rộng lớn vẫn giúp du khách hình dung phần nào diện mạo của một thành phố La Mã cách đây gần 2.000 năm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Biểu tượng nổi bật nhất của Sbeitla là cụm ba ngôi đền đứng cạnh nhau ở phía cuối quảng trường. Chúng thường được liên hệ với bộ ba thần linh Jupiter, Juno và Minerva – những vị thần bảo hộ quan trọng trong tín ngưỡng La Mã. Thay vì một công trình duy nhất thờ cả ba vị thần, Sufetula có ba đền riêng biệt nhưng nằm trên cùng một nền kiến trúc cao. Cách bố trí đặc sắc này khiến cụm đền trở thành một trong những hình ảnh dễ nhận diện nhất của di tích. Tuy nhiên, việc xác định chính xác từng ngôi đền vẫn dựa trên cách diễn giải khảo cổ học được chấp nhận rộng rãi, chứ không phải mọi chi tiết đều đã được chứng minh tuyệt đối.

Sufetula không chỉ có đền thờ. Quảng trường trung tâm từng là nơi diễn ra các hoạt động công cộng và giao tiếp xã hội; những nhà tắm lớn phản ánh vai trò của sinh hoạt cộng đồng trong đời sống La Mã. Các tuyến đường được bố trí theo dạng ô bàn cờ, còn hệ thống dẫn nước tận dụng nguồn nước địa phương. Tàn tích của nhà hát, các cổng vòm và những công trình khác cho thấy thành phố từng được quy hoạch với đầy đủ tiện ích đặc trưng của một đô thị La Mã.

Ảnh: sundaytour.com.tw

Qua nhiều thế kỷ, Sufetula chứng kiến những thay đổi sâu sắc về chính trị và tôn giáo. Từ thế kỷ IV, Kitô giáo phát triển mạnh, để lại dấu tích của nhiều nhà thờ và khu rửa tội. Đến thế kỷ VI, thành phố có vị thế đáng kể dưới thời Byzantine. Năm 647, một trận chiến lớn giữa quân Byzantine và lực lượng Ả Rập diễn ra tại khu vực này. Thất bại của Byzantine đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Sufetula và quá trình mở rộng quyền lực của người Ả Rập tại Bắc Phi. Thành phố vẫn có người sinh sống sau đó, nhưng thời kỳ thịnh vượng trước đây dần khép lại.

Điều làm Sbeitla đặc biệt hấp dẫn là nơi đây không chỉ kể câu chuyện về La Mã. Những dấu tích La Mã, nhà thờ Kitô giáo và công trình thời Byzantine cùng tồn tại trong một không gian, phản ánh sự chuyển tiếp giữa các thời đại.

Ngày nay, giữa nắng gió Tunisia, những hàng cột đá vẫn đứng vững bên quảng trường xưa. Không còn tiếng bước chân của thương nhân hay những nghi lễ trong đền thờ, Sbeitla vẫn khiến người ta hình dung được sức sống của một đô thị cổ từng kết nối nhiều nền văn hóa. Đây không đơn thuần là một “thành phố La Mã bị lãng quên”, mà là cuốn biên niên sử bằng đá về cách Bắc Phi thay đổi qua gần hai thiên niên kỷ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Sbeitla #Di tích La Mã #Lịch sử Bắc Phi #Khu khảo cổ Tunisia #Chuyển tiếp tôn giáo

Bài liên quan

Kho tri thức

Phục dựng Điện Kính Thiên: Thách thức và giá trị của bảo tồn di sản

Dự án phục dựng Điện Kính Thiên thể hiện sự cân nhắc giữa ký ức lịch sử và bằng chứng khoa học, góp phần bảo vệ di sản thế giới.

Ngày 29/9/2026, Hà Nội khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt sau khoảng 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc và di sản, với sự tham vấn của UNESCO và ICOMOS. Dự án không chỉ nhằm phục hồi một công trình đã biến mất phần lớn, mà còn gắn với một câu hỏi lớn của ngành bảo tồn di sản thế giới: làm thế nào để một di tích có thể “trở lại” mà không biến thành một "phiên bản tưởng tượng" về quá khứ?

Ngược dòng lịch sử, Điện Kính Thiên vốn là chính điện của Cấm thành Thăng Long thời Lê, được khởi dựng năm 1428 dưới thời Lê Thái Tổ và hoàn thiện dưới thời Lê Thánh Tông, trên nền những chính điện của các triều đại Lý – Trần. Trong nhiều thế kỷ, đây là nơi thiết triều, tổ chức đại lễ, ban bố những quyết định quan trọng và tiếp đón sứ thần. Vì thế, nếu Hoàng thành Thăng Long là một ký ức vật chất của lịch sử Việt Nam, Điện Kính Thiên chính là một trong những điểm tập trung dày đặc nhất của ký ức ấy.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nghệ nhân Kỷ Băng hà khắc tượng chim từ ngà voi ma mút

Các cuộc khai quật tại hang Hohle Fels thuộc khu vực Di sản Thế giới UNESCO Swabian Jura ở tây nam nước Đức đã phát hiện ra hai bức tượng chim tuyệt đẹp có niên đại 40.000 năm được chạm khắc từ ngà voi ma mút. 

Những phát hiện đáng chú ý này đến từ các tầng văn hóa Aurignacian phong phú tại Hohle Fels, nơi đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được biết đến và có niên đại từ thời kỳ đầu tiên con người hiện đại đến vùng Thượng Danube.

two-bird-figurines-fou-1.jpg
Hai bức tượng chim được điêu khắc từ ngà voi có kích thước bé bằng đầu ngón tay.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới