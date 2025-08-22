Sau gần 60 năm, 'hầm bí mật' ở Hoàng thành mở cửa tham quan

Đây được đánh giá là sự kiện đặc biệt, du khách có thể tận mắt thấy những hiện vật lịch sử quan trọng được cất giữ bấy lâu.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, bên cạnh sự kiện chính là buổi diễu bình, diễu hành, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức, mang lại đa dạng trải nghiệm cho du khách đến Hà Nội. Trong đó, một trong những điểm nhấn đặc biệt là sự kiện lần đầu tiên mở cửa Hầm Cơ Yếu tại Hoàng thành Thăng Long.

Đây là một trong những điểm tham quan độc đáo và hấp dẫn nhất trong chuỗi hoạt động trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, nơi giữ nhiều bí mật lịch sử chưa từng được công khai. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những hiện vật lịch sử độc đáo, mà còn khám phá một trong những “căn hầm bí mật” của đất nước, nơi giữ gìn nhiều bí mật quan trọng trong suốt những năm tháng chiến tranh.

Hoàng thành Thăng Long

"Căn hầm bí mật" mang vai trò quan trọng trong lịch sử

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hầm Cơ Yếu được khởi công ngày 10/2/1966 và hoàn thành ngày 30/6/1966, tổng diện tích 37,2m2, thời điểm được sử dụng nhiều nhất là tháng 12/1972. Đây là một bộ phận trong hệ thống hầm Khu A thành cổ Hà Nội

Hầm được sử dụng với mục đích phục vụ công tác bảo mật thông tin trong thời kỳ chiến tranh. Cơ quan Cơ Yếu, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, là nơi đảm bảo thông tin liên lạc bí mật giữa các chiến trường trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sự kiện mở cửa này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi nhiều bí mật lịch sử mà hầm lưu giữ cuối cùng đã được hé lộ.

Lối vào Hầm Cơ Yếu tại Hoàng thành Thăng Long (Ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long chia sẻ: "Đây là một cơ hội quý báu để du khách có thể trực tiếp tiếp cận những hiện vật, những chứng tích lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc".

Lần đầu tiên sau gần 60 năm, du khách có thể chiêm ngưỡng những hiện vật độc đáo bên trong Hầm Cơ Yếu, trong đó có các dấu niêm phong C58, dấu "Tối khẩn", "Thượng khẩn", mật điện và các thiết bị mã hóa thông tin mà trước đây chỉ được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Đây là những công cụ vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các cuộc họp, chỉ thị và các mệnh lệnh chiến lược trong giai đoạn kháng chiến ác liệt.

Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được tìm hiểu về các phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ cơ yếu, nơi họ đã làm việc không ngừng nghỉ dưới áp lực lớn từ các cuộc không kích. Các phòng làm việc này được phục dựng gần như nguyên bản, giúp người tham quan hình dung được không khí làm việc căng thẳng nhưng đầy quyết tâm.

Không gian, hiện vật ở Hầm Cơ Yếu (Ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch)

Trích bài viết từ cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, di tích được phục hồi trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố gốc, không can thiệp vào di tích gốc, phát huy tối đa giá trị di tích; tiếp cận phương pháp diễn giải mới và ứng dụng công nghệ trong diễn giải trưng bày để tạo dấu ấn thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Những bí mật quan trọng lần đầu được hé mở

Một trong những điểm đặc biệt của Hầm Cơ Yếu là hệ thống thông tin liên lạc mật mà quân đội Việt Nam sử dụng để duy trì sự chỉ huy trong những ngày tháng chiến tranh. Những bức thư mật, những bìa sa-tô (mã khóa) cũng được trưng bày tại đây, giúp du khách hiểu rõ hơn về công tác bảo mật và vai trò quan trọng của nó trong chiến tranh.

Các hiện vật này lần đầu tiên được công khai, mở ra cơ hội để người dân và du khách có thể tìm hiểu về những "chiến sĩ thầm lặng" đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Triển lãm với những thước phim lịch sử quý (Ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch)

Bên cạnh đó, một số phim tài liệu và pano sinh động, kết hợp cùng hệ thống âm thanh kể chuyện cũng sẽ giúp du khách trải nghiệm lại không khí của những ngày chiến tranh ác liệt, cảm nhận được chân thực, sinh động hơn bao giờ hết đời sống của người lính. Qua đó nhận thức rõ về sự hi sinh và tầm quan trọng của những công việc tưởng chừng như ít ai để ý nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng đến sự thành bại của cuộc chiến.