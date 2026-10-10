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Quân sự - Thế giới

Sập trần thạch cao tại siêu thị ở Hàn Quốc, gần 40 người bị thương

Ít nhất 38 người bị thương sau khi một phần trần thạch cao bị sập tại siêu thị ở thành phố Daegu, Hàn Quốc.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Sở cứu hỏa Daegu cho biết, vụ sập trần thạch cao xảy ra tại một siêu thị ở thành phố Daegu vào khoảng 10h16 sáng ngày 10/10.

"Ít nhất 38 người bị thương nhẹ, trong đó có 9 người được điều trị tại bệnh viện. Một số nạn nhân bị trầy xước do mảnh vỡ", nguồn tin cho hay. 66 người khác đã được sơ tán khỏi tòa nhà sau vụ sập.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau vụ sập trần thạch cao trên tầng 2 của tòa nhà 4 tầng.

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Hiện trường sau khi một phần trần thạch cao sập xuống tại siêu thị ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 10/10/2026. Ảnh: Sở cứu hỏa Daegu/KH.

Mặc dù số người bị thương có thể tăng lên, nhưng theo ông Yoon Jong Mi, một quan chức của Sở cứu hỏa, các nhân viên cứu hộ tại hiện trường xác định rằng dường như không ai bị thương nặng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ sập trần tại siêu thị ở Daegu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị các cơ quan chức năng liên quan nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người cần giúp đỡ cũng như xử lý vụ việc.

Thủ tướng Han Seong Sook cũng chỉ thị Bộ Nội vụ và An ninh cùng Cơ quan Phòng cháy chữa cháy quốc gia huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị hiện có để tiếp tục nỗ lực cứu hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sập tòa nhà 5 tầng ở Ấn Độ vào tháng 5/2026

Nguồn video: VTV
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