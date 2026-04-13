Sáng nay, diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 2

Sáng nay, 13/4, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), kết nối tới các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu các ban, bộ ngành, địa phương, các cơ quan.

Hội nghị sẽ được tổ chức phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong buổi sáng, bắt đầu từ 8h, với nhiều nội dung quan trọng nhằm quán triệt những điểm mới, cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chương trình hội nghị gồm các chuyên đề trọng tâm như: quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; cùng các nội dung kết luận Hội nghị Trung ương hai về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026 - 2030.

Đặc biệt, hội nghị sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.