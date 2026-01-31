Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.

Chế độ ăn uống sau sinh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mẹ có đủ sữa cho con. Dưới đây là những thực phẩm, thức uống mà mẹ nên bổ sung để tăng cường sản xuất sữa và duy trì sức khỏe, bao gồm:

Đu đủ xanh

Đây là một thực phẩm rất tốt cho mẹ sau sinh, giúp tăng cường lượng sữa nhờ vào hàm lượng oxytocin tự nhiên, hormone kích thích tuyến sữa tiết sữa. Ngoài ra, đu đủ xanh còn hỗ trợ tiêu hóa và giúp mẹ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Củ sen

Củ sen chứa nhiều vitamin B, C và khoáng chất (kẽm, magie). Củ sen không chỉ giúp duy trì tinh thần lạc quan, hỗ trợ giấc ngủ mà còn có tác dụng lợi sữa hiệu quả. Các món ăn từ củ sen như củ sen kho sườn non hoặc củ sen chiên giòn rất tốt cho mẹ sau sinh.

Củ sen là một thực phẩm lợi sữa cho mẹ sau sinh. Ảnh minh họa/internet

Khoai lang

Khoai lang rất giàu vitamin C, D, E và beta-caroten, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi sau sinh nhanh chóng và tạo sữa dồi dào. Chất xơ trong khoai lang cũng giúp mẹ tránh táo bón, đặc biệt là những mẹ sinh mổ.

Mướp

Mướp có tác dụng làm mát cơ thể và hỗ trợ nhuận tràng. Trong Đông y, mướp còn được biết đến với công dụng chữa tắc sữa rất hiệu quả, mẹ có thể đun mướp tươi với muối ăn và uống nước để giúp lợi sữa.

Vú sữa

Vú sữa là loại quả chứa hàm lượng cao vitamin A, B, C và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ sau sinh. Đồng thời, vú sữa còn chứa eleagnine, một chất có tính kháng khuẩn rất cao, hỗ trợ hạn chế nhiễm trùng ở vết mổ hoặc vết khâu.

Chuối

Chuối giàu vitamin B6 và C, giúp mẹ duy trì sức khỏe tinh thần tích cực và lạc quan, điều này cũng giúp tăng cường hiệu quả tạo sữa. Vitamin B6 trong chuối còn giúp nâng cao hệ miễn dịch của mẹ sau sinh.

Móng giò

Móng giò là nguồn thực phẩm giàu đạm, chất béo, canxi và photpho. Đây là những dưỡng chất cần thiết giúp mẹ phục hồi cơ thể và tạo sữa cho con. Móng giò hầm đu đủ hay móng giò nấu với mướp là những món ăn bổ dưỡng cho mẹ. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều móng giò có thể gây tắc tia sữa do lượng mỡ cao nên cần tiêu thụ một lượng vừa phải.

Ảnh minh họa/internet

Rong biển

Rong biển là thực phẩm giàu đạm, canxi, các loại vitamin và khoáng chất. Ngoài tác dụng bồi bổ cơ thể, rong biển còn giúp mẹ giảm căng thẳng và có tác dụng lợi sữa rất hiệu quả.

Nước lá thì là

Lá thì là có tác dụng chữa chứng tiêu hóa kém và giúp mẹ ăn ngon miệng. Bên cạnh đó, lá thì là còn có công dụng lợi sữa, mẹ có thể ép nước thì là tươi hoặc thêm vào món ăn hàng ngày để cải thiện lượng sữa.

Nước lọc

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong sữa mẹ có đến 87% là nước, 3,8% chất béo, 1,0% protein và 7% lactose, do đó trong giai đoạn sau sinh, nhu cầu nước sẽ cao hơn bình thường để phục vụ cho việc sản xuất sữa.

Vì vậy, uống nước là một trong những cách đơn giản nhất giúp đảm bảo cơ thể mẹ có thể hồi phục nhanh chóng đồng thời duy trì nguồn sữa dồi dào cho con bú. Mỗi ngày mẹ nên nạp vào cơ thể khoảng 2 – 3 lít nước (tương đương khoảng 10 – 15 cốc nước), chia làm nhiều lần uống trong ngày.

Ngoài nước lọc, mẹ cũng có thể chọn một vài loại khác có công dụng tương đương như sữa, canh, nước ép,… Một mẹo uống nước hiệu quả mẹ có thể áp dụng để tăng lượng sữa cho con bú, đó là uống nước trước khi cho con bú 30 phút. Nếu được, mẹ có thể massage đầu ngực nhẹ nhàng hoặc chườm khăn ấm để kích thích phản xạ xuống sữa.

Bên cạnh đó, mẹ bầu nên thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý và khoa học để đảm bảo nguồn sữa tốt nhất như:

Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng

Bữa ăn hàng ngày của mẹ bầu cần có đủ và cân bằng 4 nhóm chất chính: chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Trong đó, nhóm vitamin và khoáng chất cần đặc biệt tăng cường và đa dạng các thực phẩm trong khẩu phần ăn.

Việc cân bằng và bổ sung đầy đủ các nhóm chất này giúp mẹ nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau sinh, từ đó sản sinh lượng sữa dồi dào cho con bú.

Chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong ngày

Sản phụ nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày thành 5 – 6 bữa, gồm 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ. Việc này giúp hạn chế việc nạp cùng lúc quá nhiều lượng thức ăn vào cơ thể, tạo trạng thái tốt nhất để cơ thể hấp thu tối đa chất dinh dưỡng từ thức ăn và chuyển hóa năng lượng thường xuyên cho cả mẹ và bé.

Chế biến hợp lý

Bên cạnh việc lựa chọn các loại thực phẩm lợi sữa tốt cho bà mẹ sau sinh thì việc chọn cách chế biến món ăn cũng quan trọng không kém trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ.

Nhằm giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng, phòng tránh nguy cơ béo phì và những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mẹ và bé, mẹ nên ưu tiên chế biến món ăn bằng cách luộc, hấp.

Bên cạnh đó, mẹ cũng nên hạn chế tối đa việc ăn các món tái sống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc các món nướng, chiên xào nhiều dầu mỡ. Tránh những thực phẩm lạ dễ gây dị ứng ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mẹ và bé.