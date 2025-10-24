'Săn' mùa cỏ hồng chỉ cách Hà Nội 2 giờ

Hà Nội

Du lịch

Chỉ cách Hà Nội 2 giờ di chuyển, đồi cỏ hồng Hải Phòng hút du khách bởi khung cảnh nên thơ, sắc hồng bồng bềnh như Đà Lạt thu nhỏ giữa mùa cuối năm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không cần đi xa đến Lâm Đồng hay Gia Lai, du khách ở Hà Nội vẫn có thể tận hưởng khung cảnh mộng mơ như trong tranh khi đến đồi cỏ hồng Hải Phòng điểm check-in đang “gây sốt” mỗi mùa cuối năm. Ảnh Quang Nguyễn
Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60–70km, đồi cỏ hồng Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thiên nhiên và thích chụp ảnh. Ảnh Quang Nguyễn
Nơi đây được đưa vào khai thác từ năm 2023, nằm trên khu đất đồi thoải, bao quanh là núi non và rừng keo xanh mướt. Giống cỏ được trồng là loại cỏ hồng có nguồn gốc từ Australia, thích nghi tốt với khí hậu miền Bắc nên sinh trưởng mạnh, tạo nên những thảm cỏ hồng mềm mại trải dài như tấm thảm lụa. Ảnh Quang Nguyễn
Mỗi mùa, đồi cỏ hồng lại mang một diện mạo khác nhau. Vào khoảng tháng 5 – 6, những bông cỏ bung nở với sắc hồng phớt nhẹ, hòa cùng nắng vàng rực rỡ của mùa hè. Ảnh Quang Nguyễn
Còn từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, cỏ chuyển sang gam hồng đậm, đẹp nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm, “săn ảnh” và tận hưởng khung cảnh lãng mạn chẳng kém gì cao nguyên Đà Lạt. Ảnh Fanpage Hải Dương Có Gì?
Cỏ hồng nở rộ phủ kín cả một vùng đồi rộng lớn, mỗi khi gió thổi qua, cả đồi như gợn sóng hồng bồng bềnh giữa nền trời xanh trong và những ngọn núi thấp thoáng phía xa. Ảnh Fanpage Hải Dương Có Gì?
Nhiều du khách ví von nơi đây là “Đà Lạt thu nhỏ” của miền Bắc, vừa dễ đi lại, vừa có khung cảnh nên thơ hiếm có. Ảnh Le Hiep
Để phục vụ du khách, khu đồi cũng được bố trí thêm nhiều tiểu cảnh đơn giản như xích đu, ghế gỗ, cầu gỗ nhỏ… tạo thành phông nền tự nhiên cho những bức hình sống ảo hoặc ảnh cưới. Các cặp đôi thường chọn tới đây vào sáng sớm hoặc buổi chiều muộn khi nắng xiên nhẹ, ánh sáng vàng tạo hiệu ứng lung linh cho khung hình. Ảnh Fanpage Hải Dương Có Gì?
Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng rồi rẽ về TP. Chí Linh cũ, mất khoảng 2 giờ là tới nơi. Thời điểm đẹp nhất để check-in đồi cỏ hồng là từ tháng 9 đến tháng 11, khi cỏ nở rộ và thời tiết se lạnh, khô ráo, rất thích hợp cho các chuyến dã ngoại cuối tuần. Ảnh Le Hiep
Giữa tiết trời cuối thu, đầu đông, đồi cỏ hồng Hải Phòng như mang đến một khoảng dừng nhẹ nhàng cho những ai muốn tạm rời thành phố, tìm đến thiên nhiên để “nạp năng lượng”. Một buổi sáng sớm lạc bước giữa thảm cỏ hồng phơn phớt, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng gió vi vu giữa đồi – chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ. Ảnh Le Hiep
#Điểm check-in đồi cỏ hồng Hải Phòng #Khung cảnh lãng mạn cuối năm #Du lịch gần Hà Nội #Cảnh đẹp mùa thu đông #Nơi chụp ảnh cưới tự nhiên #Chia sẻ trải nghiệm du lịch miền Bắc

