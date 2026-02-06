Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sắc hoa giấy nhuộm xuân làng Phú Sơn, hút khách tham quan cuối năm

Du lịch

Sắc hoa giấy nhuộm xuân làng Phú Sơn, hút khách tham quan cuối năm

Những ngày giáp Tết, làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ muôn sắc, vừa cung ứng hoa Tết khắp miền Tây, vừa là điểm tham quan, chụp ảnh được du khách yêu thích.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối tháng Chạp, dọc các cung đường miền Tây, không khí Tết trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh mai vàng, vạn thọ hay cúc mâm xôi vốn quen thuộc, làng hoa giấy Phú Sơn nổi bật với những mảng màu rực rỡ trải dài hai bên đường và quanh khu vườn của người dân. Ảnh Hoàng Bảo
Cuối tháng Chạp, dọc các cung đường miền Tây, không khí Tết trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh mai vàng, vạn thọ hay cúc mâm xôi vốn quen thuộc, làng hoa giấy Phú Sơn nổi bật với những mảng màu rực rỡ trải dài hai bên đường và quanh khu vườn của người dân. Ảnh Hoàng Bảo
Hoa giấy được ưa chuộng nhờ khả năng chịu mặn tốt, hoa dày, bền màu và lâu tàn. Trong quan niệm ngày Tết, loài hoa này còn mang ý nghĩa bình yên, sung túc và bền bỉ, vì thế ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà cửa mỗi dịp năm mới. Ảnh Khánh Phan
Hoa giấy được ưa chuộng nhờ khả năng chịu mặn tốt, hoa dày, bền màu và lâu tàn. Trong quan niệm ngày Tết, loài hoa này còn mang ý nghĩa bình yên, sung túc và bền bỉ, vì thế ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà cửa mỗi dịp năm mới. Ảnh Khánh Phan
Khu vực trồng hoa tại Làng hoa Cái Mơn đã tồn tại khoảng 30 năm. Tuy nhiên, hoa giấy chỉ thực sự phát triển mạnh trong 4–5 năm gần đây, khi hệ thống cầu đường được hoàn thiện, việc vận chuyển thuận lợi hơn. Ảnh Khánh Phan
Khu vực trồng hoa tại Làng hoa Cái Mơn đã tồn tại khoảng 30 năm. Tuy nhiên, hoa giấy chỉ thực sự phát triển mạnh trong 4–5 năm gần đây, khi hệ thống cầu đường được hoàn thiện, việc vận chuyển thuận lợi hơn. Ảnh Khánh Phan
Hoa giấy tập trung nhiều nhất dọc bờ kè ven cầu Kênh Bảo Vàng, thuộc tại xã Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long). Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu năm, nơi đây được xem là vùng trồng hoa giấy quy mô lớn của miền Tây. Ảnh Hoàng Bảo
Hoa giấy tập trung nhiều nhất dọc bờ kè ven cầu Kênh Bảo Vàng, thuộc tại xã Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long). Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu năm, nơi đây được xem là vùng trồng hoa giấy quy mô lớn của miền Tây. Ảnh Hoàng Bảo
Hoa giấy tập trung nhiều nhất dọc bờ kè ven cầu Kênh Bảo Vàng, thuộc tại xã Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long). Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu năm, nơi đây được xem là vùng trồng hoa giấy quy mô lớn của miền Tây. Ảnh Hoàng Bảo
Hoa giấy tập trung nhiều nhất dọc bờ kè ven cầu Kênh Bảo Vàng, thuộc tại xã Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long). Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu năm, nơi đây được xem là vùng trồng hoa giấy quy mô lớn của miền Tây. Ảnh Hoàng Bảo
Giá bán dao động khoảng 80.000–120.000 đồng/chậu, phù hợp với nhu cầu chơi Tết của nhiều gia đình. Ngoài ra, các nhà vườn còn nhận tạo dáng theo yêu cầu, phục vụ khách sành chơi hoa. Ảnh Hoàng Bảo
Giá bán dao động khoảng 80.000–120.000 đồng/chậu, phù hợp với nhu cầu chơi Tết của nhiều gia đình. Ngoài ra, các nhà vườn còn nhận tạo dáng theo yêu cầu, phục vụ khách sành chơi hoa. Ảnh Hoàng Bảo
Không chỉ là nơi mua bán, làng hoa giấy Phú Sơn còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách tìm đến những ngày cuối năm. Không gian ngập tràn sắc hoa, xen lẫn nét bình yên của làng quê sông nước tạo nên khung cảnh đẹp như tranh, khiến nhiều người “quên lối về”. Ảnh Khánh Phan
Không chỉ là nơi mua bán, làng hoa giấy Phú Sơn còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách tìm đến những ngày cuối năm. Không gian ngập tràn sắc hoa, xen lẫn nét bình yên của làng quê sông nước tạo nên khung cảnh đẹp như tranh, khiến nhiều người “quên lối về”. Ảnh Khánh Phan
Đây cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm khi thương lái từ khắp nơi đổ về thu mua, chuẩn bị phân phối hoa Tết trên cả nước. Ảnh Khánh Phan
Đây cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm khi thương lái từ khắp nơi đổ về thu mua, chuẩn bị phân phối hoa Tết trên cả nước. Ảnh Khánh Phan
Dù bận rộn chăm hoa và giao hàng, người dân làng hoa giấy Phú Sơn vẫn giữ nụ cười thân thiện, sẵn sàng đón khách tham quan, chụp ảnh. Những câu chuyện vui buồn gắn với nghề trồng hoa Tết được chia sẻ chân tình, góp phần làm nên sức hút riêng của vùng đất này. Ảnh Trung Rùa
Dù bận rộn chăm hoa và giao hàng, người dân làng hoa giấy Phú Sơn vẫn giữ nụ cười thân thiện, sẵn sàng đón khách tham quan, chụp ảnh. Những câu chuyện vui buồn gắn với nghề trồng hoa Tết được chia sẻ chân tình, góp phần làm nên sức hút riêng của vùng đất này. Ảnh Trung Rùa
Vào những ngày xuân cận kề, giữa sắc hoa rực rỡ và không khí lao động hối hả, làng hoa giấy Phú Sơn mang đến cho du khách một lát cắt sinh động về mùa Tết miền Tây bình dị mà đầy sắc màu. Ảnh Hoàng Bảo
Vào những ngày xuân cận kề, giữa sắc hoa rực rỡ và không khí lao động hối hả, làng hoa giấy Phú Sơn mang đến cho du khách một lát cắt sinh động về mùa Tết miền Tây bình dị mà đầy sắc màu. Ảnh Hoàng Bảo
Vân Giang (Tổng hợp)
#Làng hoa giấy Phú Sơn #Hoa Tết miền Tây #Ý nghĩa hoa giấy ngày Tết #Du lịch làng quê sông nước #Phong cảnh mùa xuân #Chợ hoa cuối năm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT