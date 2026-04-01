Rừng Cúc Phương 'gây sốt' mùa bướm, trải nghiệm chỉ từ 100.000 đồng

Mùa bướm phủ kín lối rừng

Những ngày này, Vườn quốc gia Cúc Phương khoác lên mình vẻ đẹp đầy mê hoặc khi bước vào mùa bướm thời điểm hàng nghìn cánh bướm đồng loạt xuất hiện, biến khu rừng già thành một bức tranh sống động hiếm thấy.

Dọc các lối mòn xuyên rừng, bướm phủ kín mặt đất, đậu thành từng cụm ven đường. Chỉ một bước chân khẽ chạm, cả đàn bướm đồng loạt tung cánh, tạo nên những làn sóng chuyển động rực rỡ. Khung cảnh ấy khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng, ví nơi đây như “xứ sở thần tiên” giữa đời thực.

Không chỉ có mùa bướm, Cúc Phương còn níu chân người lữ khách bởi vẻ đẹp nguyên sinh gần như còn vẹn nguyên. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn mình mạnh mẽ, tán lá đan dày che kín ánh nắng. Dưới tầng rừng là thế giới của dương xỉ, dây leo, nấm rừng… tạo nên một hệ sinh thái đa tầng phong phú, đặc trưng của rừng nhiệt đới.

Giữa không gian ấy, mọi âm thanh dường như được khuếch đại: tiếng chim rừng gọi nhau, tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng suối róc rách len qua từng phiến đá. Tất cả hòa quyện, mang lại cảm giác thư thái, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Đêm đom đóm “dải ngân hà” giữa đại ngàn

Nếu ban ngày là bữa tiệc sắc màu của bướm, thì khi màn đêm buông xuống, Cúc Phương lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác huyền ảo và đầy mê hoặc.

Hàng nghìn con đom đóm phát sáng lập lòe, bay lượn giữa những tán cây, tạo nên khung cảnh như dải ngân hà lạc vào rừng sâu. Ánh sáng xanh vàng chập chờn trong bóng tối khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải lặng người trước vẻ đẹp kỳ diệu của tự nhiên.

Đây được xem là một trong những trải nghiệm độc đáo nhất tại Cúc Phương, đặc biệt hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên và đam mê nhiếp ảnh.

Không chỉ đẹp theo mùa, Cúc Phương còn được xem là “ngôi nhà chung” của hàng nghìn loài động thực vật. Nơi đây ghi nhận nhiều loài quý hiếm như voọc, cầy hương, rùa núi vàng… cùng hệ thực vật phong phú bậc nhất cả nước.

Các trung tâm cứu hộ linh trưởng, rùa và động vật hoang dã trong rừng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn. Nhờ đó, Cúc Phương không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ thiên nhiên tại Việt Nam.

Chi phí hợp túi tiền, dễ dàng trải nghiệm

Theo khảo sát từ các công ty lữ hành, du lịch Vườn quốc gia Cúc Phương hiện có mức giá khá “dễ chịu”, phù hợp với nhiều nhóm du khách từ người đi trong ngày đến những ai muốn trải nghiệm sâu giữa rừng.

Cụ thể, các tour trong ngày thường dao động từ 130.000 – 250.000 đồng/người, trong khi chương trình có hướng dẫn viên rơi vào khoảng 150.000 – 300.000 đồng/người. Những trải nghiệm đặc trưng như tour đêm ngắm đom đóm có giá từ 100.000 đồng/người, còn hành trình 2 ngày 1 đêm kết hợp trekking, khám phá rừng sâu phổ biến ở mức 1 – 2 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, nếu lựa chọn đi tự túc, du khách chỉ cần khoảng 60.000 đồng/người lớn cho vé vào rừng một mức chi phí được đánh giá là “quá hời” so với những giá trị thiên nhiên và trải nghiệm hiếm có mà Cúc Phương mang lại.

Dù vậy, vào mùa cao điểm bướm và đom đóm, lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào cuối tuần. Các đơn vị lữ hành khuyến nghị nên đặt tour sớm hoặc lên kế hoạch trước để tránh quá tải và tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.

Không ồn ào, không xô bồ, Cúc Phương mang đến một khoảng lặng hiếm hoi để con người chậm lại giữa guồng quay cuộc sống. Giữa rừng già xanh thẳm, nơi bướm bay kín lối và đom đóm thắp sáng màn đêm, mỗi bước chân như đưa ta rời xa những áp lực thường nhật.

Chính vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành và những trải nghiệm theo mùa đầy mê hoặc đã giúp Cúc Phương trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch sinh thái nơi con người tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên rộng lớn.