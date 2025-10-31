Hà Nội

Rợn người chiếc đinh hình người dùng làm bùa hộ mệnh

Kho tri thức

Một chiếc đinh hình người được dùng làm bùa hộ mệnh có từ Thời Đại Đồ Đồng để bảo vệ công trình sàn trát vữa khỏi tà ma quấy phá.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Cụ thể, trong quá trình khai quật tàn tích một công trình có sàn trát vữa tại Gò Tatarlı, Khu phố Tatarlı thuộc Quận Ceyhan của Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Çukurova bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ bí ẩn. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Bên trong công trình, các chuyên gia tìm thấy một bức tượng nữ bằng gốm được cho là mô tả một nữ thần. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Bức tượng nữ thần này phản ánh ảnh hưởng từ văn hóa miền Bắc Syria và nó cũng tượng trưng cho một tín ngưỡng thờ nữ thần quan trọng. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Điều đáng nói là họ còn tìm thấy một chiếc đinh cầu nguyện cao khoảng 5-6 cm. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, chiếc đinh có hình dạng giống người, đội mũ nhọn, đeo khuyên tai, đeo vòng cổ và thắt lưng. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Ước tính, chiếc đinh hình người này có niên đại thuộc Thời Đại Đồ Đồng. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Các chuyên gia thuộc trường Đại học Çukurova nhận định, chiếc đinh cầu nguyện này được sử dụng như một lá bùa hộ mệnh để bảo vệ công trình sàn trát vữa khỏi tà ma quấy phá. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục khai quật tại khu vực có công trình linh thiêng này, và họ đang cố gắng khai quật những phát hiện mới có thể làm sáng tỏ thêm lịch sử bản địa của vùng. Ảnh: @Đại học Çukurova.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24. Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
https://www.arkeolojikhaber.com/haber-adanada-tunc-cagindan-kalma-tilsim-amacli-kullanilan-insan-sekilli-adak-civisi-bulundu-40422/
