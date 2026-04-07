Rec Room sập dù 150 triệu người chơi, 68.000 năm trải nghiệm

Số hóa - Xe

Rec Room sập dù 150 triệu người chơi, 68.000 năm trải nghiệm

Nền tảng VR đình đám Rec Room chính thức đóng cửa từ 1/6/2026 dù đạt 150 triệu người dùng, phơi bày bài toán kinh doanh khắc nghiệt của ngành thực tế ảo.

Thiên Trang (TH)
Dù từng là một trong những nền tảng mạng xã hội thực tế ảo thành công nhất, Rec Room sẽ chính thức ngừng hoạt động vào ngày 1/6/2026 sau gần một thập kỷ tồn tại.
Dù từng là một trong những nền tảng mạng xã hội thực tế ảo thành công nhất, Rec Room sẽ chính thức ngừng hoạt động vào ngày 1/6/2026 sau gần một thập kỷ tồn tại.
Theo thông báo từ studio, nền tảng này đã thu hút hơn 150 triệu người dùng toàn cầu, với tổng thời gian trải nghiệm tích lũy lên tới 68.000 năm và hơn nửa tỷ kết nối bạn bè được tạo ra.
Theo thông báo từ studio, nền tảng này đã thu hút hơn 150 triệu người dùng toàn cầu, với tổng thời gian trải nghiệm tích lũy lên tới 68.000 năm và hơn nửa tỷ kết nối bạn bè được tạo ra.
Các phòng chơi do người dùng sáng tạo (UGC) thậm chí ghi nhận hàng trăm năm thời gian hoạt động, cho thấy sức hút cực lớn của mô hình nội dung do cộng đồng đóng góp.
Các phòng chơi do người dùng sáng tạo (UGC) thậm chí ghi nhận hàng trăm năm thời gian hoạt động, cho thấy sức hút cực lớn của mô hình nội dung do cộng đồng đóng góp.
Tuy nhiên, phía phát triển thừa nhận chi phí vận hành luôn vượt xa doanh thu, khiến nền tảng chưa bao giờ đạt được lợi nhuận bền vững dù sở hữu lượng người dùng khổng lồ.
Tuy nhiên, phía phát triển thừa nhận chi phí vận hành luôn vượt xa doanh thu, khiến nền tảng chưa bao giờ đạt được lợi nhuận bền vững dù sở hữu lượng người dùng khổng lồ.
Quyết định đóng cửa được đưa ra sau nhiều nỗ lực tái cấu trúc thất bại, trong bối cảnh thị trường VR đang có dấu hiệu chững lại và áp lực tài chính ngày càng gia tăng.
Quyết định đóng cửa được đưa ra sau nhiều nỗ lực tái cấu trúc thất bại, trong bối cảnh thị trường VR đang có dấu hiệu chững lại và áp lực tài chính ngày càng gia tăng.
Không chỉ Rec Room, nhiều công ty lớn như Meta cũng đang thu hẹp tham vọng VR khi cắt giảm hàng trăm nhân sự và đóng cửa hàng loạt studio phát triển.
Không chỉ Rec Room, nhiều công ty lớn như Meta cũng đang thu hẹp tham vọng VR khi cắt giảm hàng trăm nhân sự và đóng cửa hàng loạt studio phát triển.
Các tên tuổi khác như Ubisoft hay các studio VR độc lập cũng lần lượt rút lui, cho thấy toàn ngành đang bước vào giai đoạn thanh lọc khốc liệt.
Các tên tuổi khác như Ubisoft hay các studio VR độc lập cũng lần lượt rút lui, cho thấy toàn ngành đang bước vào giai đoạn thanh lọc khốc liệt.
Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện khi Valve tiếp tục phát triển thiết bị VR mới, mở ra hy vọng rằng thị trường này chưa hoàn toàn “tắt lửa” trong tương lai.
Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện khi Valve tiếp tục phát triển thiết bị VR mới, mở ra hy vọng rằng thị trường này chưa hoàn toàn “tắt lửa” trong tương lai.
Rec Room,VR,người dùng,đóng cửa,thị trường VR,công nghệ thực tế ảo
Thiên Trang (TH)
#Rec Room #VR #người dùng #đóng cửa #thị trường VR #công nghệ thực tế ảo

