Super Mario Galaxy Movie bùng nổ, mở vũ trụ Nintendo

The Super Mario Galaxy Movie gây sốt với đồ họa đỉnh cao, kịch bản cuốn hút, mở ra kỳ vọng về một vũ trụ điện ảnh Nintendo đầy tham vọng.

Thiên Trang (TH)
Sau thành công vang dội của phần phim đầu tiên, Nintendo tiếp tục khẳng định vị thế trên màn ảnh rộng khi The Super Mario Galaxy Movie chính thức ra mắt, mang đến một trải nghiệm điện ảnh được đánh giá là vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ.
Dưới bàn tay đạo diễn của Aaron Horvath và Michael Jelenic, bộ phim không chỉ duy trì sức hút mà còn nâng tầm toàn bộ thương hiệu với cách kể chuyện mượt mà và nhịp độ được kiểm soát chặt chẽ.
Ngay từ những phút đầu, khán giả đã bị cuốn vào trận chiến mãn nhãn giữa công chúa Rosalina do Brie Larson lồng tiếng và quái vật Megaleg, mở ra một không gian vũ trụ đầy màu sắc và năng lượng.
Mạch phim sau đó dẫn dắt hợp lý hành trình của Mario và Luigi, lần lượt do Chris Pratt và Charlie Day thể hiện, đồng thời khéo léo đan xen nhiều tuyến truyện để tạo nên một tổng thể hấp dẫn xuyên suốt.
Điểm nhấn thú vị của phần phim này là sự xuất hiện của Yoshi, nhân vật được yêu thích, dưới phần lồng tiếng của Donald Glover, mang lại nhiều khoảnh khắc hài hước và tăng thêm chiều sâu cho hành trình phiêu lưu.
Song song đó, tuyến truyện của công chúa Peach và Toad trong nhiệm vụ giải cứu Rosalina khỏi tay Bowser Jr. tạo nên những phân cảnh hành động kịch tính, nổi bật là màn rượt đuổi phá vỡ quy luật trọng lực đầy sáng tạo.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, bộ phim còn ghi điểm khi khai thác chiều sâu cảm xúc của Bowser, do Jack Black lồng tiếng, qua mối quan hệ cha con với Bowser Jr., mang đến những khoảnh khắc giàu tính nhân văn.
Với đồ họa sống động, âm nhạc ấn tượng của Brian Tyler và sự xuất hiện bất ngờ của Fox McCloud, tác phẩm không chỉ là bom tấn hoạt hình mà còn đặt nền móng cho một vũ trụ điện ảnh Nintendo đầy tiềm năng trong tương lai.
