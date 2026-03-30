Giá vàng đầu giờ sáng 30/3 điều chỉnh giảm

Lúc 6 giờ 45 phút giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.445 USD/ounce giảm khoảng 50 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới đang có giá khoảng 141,2 triệu đồng.

Trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu và DOJI cũng niêm yết ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng lượng (mua vào - bán ra).

Giới phân tích nhận định, khi thị trường trong nước mở cửa giao dịch sáng 30/3, giá vàng sẽ điều chỉnh giảm theo giá thế giới.

Sản phẩm vàng miếng SJC. Ảnh TTXVN

Giá vàng đảo chiều giảm ngay phiên đầu tuần, trái ngược với kỳ vọng trước đó. Theo ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, phản ứng cuối tuần trước của thị trường là tín hiệu tích cực đối với phe mua. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay, chưa có yếu tố đủ mạnh để đảo chiều xu hướng tăng dài hạn của vàng, và các đợt điều chỉnh gần đây có thể chỉ mang tính tạm thời.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia lại duy trì quan điểm tích cực. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục biến động nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là tăng. Tuy nhiên, ông thận trọng khi nhận định thị trường có thể chưa hoàn toàn xác lập đáy, dù mức đóng cửa trên 4.350 USD/ounce được xem là tín hiệu tích cực.

Ở góc độ thị trường, ông John Weyer thuộc Walsh Trading cho rằng diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran, tiếp tục là yếu tố khó lường, khiến việc dự báo xu hướng giá vàng trở nên phức tạp. Trong trường hợp xung đột leo thang, giá vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường cũng có thể chứng kiến các đợt điều chỉnh mạnh sau mỗi dịp tăng nóng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, các biến số kinh tế vĩ mô tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với giá vàng. Nếu căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang chính sách tiền tệ và sức khỏe kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương vẫn duy trì cam kết kiểm soát lạm phát, nhưng dữ liệu kinh tế có dấu hiệu suy yếu, xu hướng điều hành chính sách có thể thay đổi, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Trong tuần tới, thị trường sẽ chịu tác động từ một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm tháng 3, bên cạnh các chỉ số như JOLTS, niềm tin tiêu dùng, việc làm khu vực tư nhân ADP, doanh số bán lẻ, chỉ số PMI sản xuất ISM và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Ngoài ra, phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngày 30/3 cũng sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ.

Tổng hợp các yếu tố trên, giới phân tích nhận định giá vàng trong tuần tới có khả năng tiếp tục xu hướng phục hồi, với tâm lý thị trường đang được cải thiện. Tuy nhiên, biến động vẫn có thể ở mức cao do ảnh hưởng đan xen của yếu tố địa chính trị, dữ liệu kinh tế và tín hiệu kỹ thuật. Rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều bất định.