Nhu cầu hạt dinh dưỡng tăng cao, hạt điều Việt thu hơn 500 triệu USD

Xuất khẩu hạt điều khởi sắc đầu năm 2026, Mỹ chi hơn 120 triệu USD, góp phần giúp ngành điều Việt duy trì vị thế dẫn đầu thế giới.

Xuất khẩu tăng tốc ngay đầu năm

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ các loại hạt dinh dưỡng gia tăng mạnh trên toàn cầu, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu gần 75.000 tấn hạt điều, thu về hơn 513 triệu USD, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Hạt điều Việt hút khách toàn cầu, Mỹ chi mạnh ngay đầu năm. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Đà tăng trưởng này nối tiếp xu hướng tích cực từ tháng 1 thời điểm nhiều thị trường bước vào mùa cao điểm tiêu thụ thực phẩm dinh dưỡng. Nhu cầu tăng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu.

Không chỉ hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ, ngành điều còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt. Việc chủ động nguồn nguyên liệu, cải thiện chất lượng chế biến và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm giúp sản phẩm duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Mỹ, EU và Trung Quốc giữ vai trò chủ lực

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hạt điều Việt Nam. Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 120 triệu USD, chiếm khoảng 25% tổng giá trị toàn ngành.

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh tại Mỹ duy trì ổn định, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của mặt hàng hạt điều.

Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc lần lượt chiếm khoảng 21% và hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu sang EU trong tháng 2 có dấu hiệu chững lại so với tháng trước, phản ánh những biến động ngắn hạn về nhu cầu tại khu vực này.

Xuất khẩu hạt điều khởi sắc đầu năm 2026. Ảnh etime.danviet

Đông Nam Á nổi lên là thị trường tiềm năng

Ngoài các thị trường truyền thống, khu vực Đông Nam Á đang dần trở thành điểm sáng mới khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, dù quy mô còn khiêm tốn.

Diễn biến này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp Việt Nam đang phát huy hiệu quả, góp phần giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lớn.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, ngành điều đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD trong năm 2026.

Hiện Việt Nam đang cung ứng khoảng 80% lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu lợi thế lớn để tiếp tục mở rộng thị phần. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và chủ động ứng phó với biến động từ bên ngoài.

Trong thời gian tới, ngành điều được dự báo tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Dù vậy, cạnh tranh quốc tế, rào cản kỹ thuật và biến động nhu cầu vẫn là những yếu tố cần được theo dõi sát sao.