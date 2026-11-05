Quảng Trị truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện, quy tập tại xã Hướng Lập và xã Khe Sanh.

Ngày 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa bàn 2 xã Khe Sanh và Hướng Lập.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại 2 xã Khe Sanh và Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh cho biết, lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, các anh đã rời quê hương, gia đình, cùng đồng chí, đồng đội chiến đấu trên mảnh đất Quảng Trị kiên cường. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, các anh đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình.

Đất nước hòa bình, thống nhất đã nhiều năm, song vẫn còn những người con ưu tú nằm lại giữa núi rừng, bên những triền đồi, khe suối. Vì vậy, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ, thêm một người con được trở về với đất mẹ.

Sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá.

Được biết, trong số 14 hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 1 liệt sĩ (liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng) và thân nhân.

Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm kiếm thông tin, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, để các anh được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Ngay sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá trong niềm tiếc thương vô hạn.