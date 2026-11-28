Tính đến ngày 25/11, TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã xét xử 19/22 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tổng kết kết quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là quyết tâm đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trong năm 2026, công tác thụ lý và giải quyết các loại án được TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng duy trì nền nếp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tính đến ngày 25/11/2026, TAND hai cấp của tỉnh đã giải quyết 22 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể, tòa án đã đưa ra xét xử 19 vụ án và trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vụ án.

Riêng trong ngày 24/11, TAND khu vực 10 – Lâm Đồng đã giải quyết 1 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo là vụ "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm, TP Phan Thiết (cũ). Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi đại diện VKSND khu vực 10 rút hồ sơ.

Trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng cơ sở 1 ở phường Phú Thủy.

Nhìn chung trong năm 2026, các cấp ủy và tập thể lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã bám sát chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao, triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm "90 ngày giải quyết đơn, án".

Toàn hệ thống TAND hai cấp đã giải quyết, xét xử được 28.998/33.907 vụ, việc, đạt tỷ lệ chung 85,5%. Trong đó, án hình sự đã giải quyết, xét xử 3.372/3.407 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,98%.

Song song với công tác xét xử, dù còn nhiều thiếu thốn về kinh phí và trang thiết bị, TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng vẫn nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ lộ trình cập nhật dữ liệu lên các phần mềm dùng chung. Đơn vị đã thực hiện bóc tách hồ sơ các vụ án giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2025 để phục vụ số hóa, cập nhật dữ liệu dân cư quốc gia và trở thành 1 trong 6 đơn vị của toàn ngành được chọn làm mẫu trong phạm vi cả nước.

Dù vậy, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức đặc thù. Sau khi hợp nhất, số lượng vụ việc thụ lý tại TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng tăng cao đột biến với tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp. Trong khi đó, Lâm Đồng hiện là đơn vị hành chính cấp tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình đồi núi chia cắt, hạ tầng giao thông kết nối giữa các vùng còn nhiều trắc trở.

Ngoài ra, trong năm qua vẫn còn một số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan (dù tỷ lệ nằm dưới mức khống chế); lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc nên phương pháp giám sát chưa có nhiều đột phá. Đáng lưu ý, việc nhiều cán bộ, công chức phải đi làm xa nhà, tự thuê trọ nhưng đến nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ cũng phần nào tác động đến tâm tư, đời sống và tâm lý của một bộ phận cán bộ, công chức phải đi làm xa nhà…