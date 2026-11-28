Chiều 27/11, tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức và tham dự các Hội nghị CLMV và ACMECS tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đồng thời bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Thông tin về kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây, Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao các bước tiến triển trong triển khai các dự án hợp tác trọng điểm thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Lào, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Thủ tướng trong triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027.

Trong đó, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới; tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD, tiến tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả dự án quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các dự án trọng điểm và tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Việt Nam tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith chiều 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Lào và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith trước hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn 671 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên khoảng 7,04 tỷ USD với 305 dự án.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Hai Lãnh đạo thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Saleumsay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.

Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Saleumsay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng. Thủ tướng Lào đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước, mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao; nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028-2032 và đẩy nhanh Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Thủ tướng Saleumsay Kommasith bày tỏ vui mừng trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới - Ảnh: chinhphu.vn

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027", nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mekong, tình hình Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, nhất là ACMECS, CLMV và GMS.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai các thỏa thuận cấp cao

Hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tối ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Chia sẻ về tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được thực hiện tích cực ở các cấp, từ lãnh đạo cấp cao đến các Ủy ban chuyên trách và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng; đề nghị Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; nâng cao hiệu quả các dự án viện trợ, khai thác tiềm năng về nông nghiệp sạch, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định, Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.