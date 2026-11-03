Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Ngày 3/11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Được biết, thông tin về các hài cốt liệt sĩ do ông Nguyễn Thái Quá (sinh năm 1951, trú tại thôn Thuận Long, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) cung cấp.

Cụ thể, vào năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự tại khu vực này, ông Quá nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích trúng hầm trú ẩn, nên ông Quá nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường.

Ngoài ra, một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Qua xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Theo Trung tá Mai Anh Tuấn - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, các hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật. Trong số đó, có 1 khẩu súng AK và một chiếc bông tai bằng vàng 18K mang ký hiệu chữ “NT”.

Hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.