Phiến quân thảm sát tù binh, máy bay Su-34 thả bom rải thảm

Tình hình ở Syria đột ngột thay đổi đáng kể, cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Syria đã đạt được kết quả to lớn. Do tình hình giao tranh vô cùng phức tạp trong những ngày đầu, lực lượng Quân đội Chính phủ Syria đã bị đánh bại trên tiền tuyến và mất nhiều nơi, trong đó có Aleppo, thành phố lớn thứ hai. Hơn nữa, khi tiền tuyến liên tục rút lui, tình hình càng trở nên khó khăn hơn, không lạc quan với quân đội chính phủ Syria. Mặc dù liên minh Nga-Syria về cơ bản đã ổn định được tình thế, nhưng vẫn phải đối mặt với sự quấy rối từ nhiều nhóm phiến quân. Thành phần cuộc tấn công quy mô lớn lần này của phiến quân Syria rất phức tạp, gồm nhiều phe phái và có sự tham gia của các thế lực bên ngoài. Theo thông tin của trang web “Quan sát quân sự" của Mỹ, phiến quân Syria chủ yếu dựa vào các chi nhánh của các tổ chức nổi dậy trước đây, do Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ. Hiện nay phiến quân cũng được hỗ trợ bởi các chuyên gia Ukraine, giúp cho phiến quân huấn luyện chiến thuật và huấn luyện cách sử dụng vũ khí, UAV. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Mỹ, thì một số nước phương Tây và Arab khác cũng hỗ trợ phiến quân Syria. Phiến quân Syria không bao giờ tuân thủ các quan niệm đạo đức, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào trong chiến đấu và có thói quen dã man là giết tù binh. Sau khi bắt đầu cuộc tấn công này, tội ác giết tù binh lại được thực hiện. Vào ngày 1/12, quân nổi dậy Syria đã tàn sát tù binh chiến tranh, sau khi họ chiếm thành phố Aleppo. Có ít nhất sáu binh sĩ Chính phủ Syria đã bị hành quyết công khai sau khi đầu hàng. Phiến quân cũng sử dụng camera gắn trên người để ghi lại, khiến vụ án trở nên chắc chắn. Quân đội Chính phủ Syria đang chuẩn bị phản công và một số lượng lớn quân tiếp viện đang đến. Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy Syria một cách quyết liệt. Cuộc tấn công do phiến quân Syria phát động rất bất ngờ, khiến lực lượng Chính phủ Syria bất ngờ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến Quân đội Nga đóng quân tại Syria. Vào ngày 27/11, quân nổi dậy Syria tuyên bố đã giết ít nhất một cố vấn quân sự người Nga trong Quân đội Chính phủ Syria ở phía tây Aleppo. Nga quyết tâm trả đũa và đây là lúc mà Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tiến hành các cuộc không kích quyết liệt. Vì quân nổi dậy Syria không có sức mạnh không quân và không có khả năng phòng không, nên các cuộc không kích gần giống như ném bom luyện tập. Vào ngày 1/12, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Không quân Syria đã cùng nhau thực hiện các vụ ném bom quy mô lớn vào các mục tiêu gần thành phố Idlib, căn cứ của quân nổi dậy Syria, cũng như thành phố Aleppo, do quân nổi dậy Syria chiếm đóng. Cuộc không kích được tiến hành, khi hàng trăm phiến quân Syria tập trung tại quảng trường Đại học Aleppo, đã dẫn đến các cuộc không kích, và có lẽ hàng trăm người đã bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích cùng một lúc. Máy bay ném bom Su-34 thường thả số lượng bom rơi tự do rất lớn từ trên không trong mỗi chuyến xuất kích. Từ những thước phim được công chúng ghi lại, có thể chứng minh số lượng bom được thả xuống không hề nhỏ. Nó chủ yếu ném bom vào căn cứ của quân nổi dậy Syria. Quân nổi dậy Syria rõ ràng đã đánh giá thấp mối đe dọa trên không và phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Chỉ riêng ngày 30/11, 400 đến 500 phiến quân Syria đã thiệt mạng. Sự tổn thất về nhân sự này chỉ có thể nói rằng, sự trả đũa của Nga thực sự rất thẳng tay. Đối với liên minh Nga-Syria hiện nay, không kích có thể là cách tác chiến hiệu quả nhất. Trước đây, rất khó thấy quân nổi dậy tụ tập thành nhóm, vì họ mới xâm chiếm các thành phố lớn; nhưng giờ đây, thậm chí một số còn tụ tập tại các quảng trường để ăn mừng "chiến thắng". Lúc này một quả bom trên không có thể đạt được kết quả lớn. Ngoài ra, Quân đội Nga còn tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào những khu vực trước đây là nơi tập kết, được phiến quân coi là tương đối an toàn, nay trở thành mục tiêu hợp lý nhất cho các cuộc không kích. Các cuộc không kích ác liệt hơn bắt đầu xuất hiện trong hai ngày qua. Giờ đây, lực lượng liên minh Nga-Syria đã được huy động; sự hỗ trợ từ tất cả các bên cũng đã đến và lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq đã lên đường vào ngày 1/12, ngoài ra có cả lực lượng vũ trang người Kurd hỗ trợ… đủ sức cho liên quân Chính phủ Syria, tiến hành một cuộc phản công gần Sân bay Quốc tế Aleppo. Phiến quân Syria có lẽ không ngờ họ bị tấn công theo kiểu “hội đồng”; mặc dù lực lượng vũ trang người Kurd luôn thù địch với lực lượng Chính phủ Syria, nhưng họ cũng thù địch với quân nổi dậy Syria. Lực lượng chính phủ vẫn có cơ hội chạy trốn, nhưng lực lượng vũ trang người Kurd không thể và chỉ có chiến đấu tới chết. Hiện tổng sức mạnh của quân nổi dậy Syria không lớn, ước chừng tổng sức mạnh khoảng 40.000 đến 50.000 người và họ không có cách nào để mở rộng thêm lực lượng. Người ta dự đoán rằng động lực tấn công sẽ sớm bị mất đi trước lực lượng phản công của liên quân Syria. (Nguồn ảnh: SANA, Al Jazeera, CNN, Reuters).

