Iran trưng bày "những gì còn lại" của UAV Mỹ bị nước này bắn hạ

Iran vừa cho trưng bày những mảnh vỡ còn sót lại mà nước này thu nhặt được sau khi bắn hạ một máy bay không người lái Ác Điểu RQ-4 của Mỹ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Đây là mảnh vỡ của máy bay không người lái RQ-4 được cho là đã bị Iran bắn hạ từ hồi tháng 6 năm ngoái. Nguồn ảnh: Defenceblog. Có vẻ như Iran đã tốn khá nhiều thời gian để thu nhặt những mảnh vỡ này và nghiên cứu, phân tích chúng trước khi mang ra triển lãm công khai như một "cái vả" vào thể diện của Mỹ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Vụ bắn hạ máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ được Iran thực hiện vào mùa hè năm ngoái khi các máy bay này đang do thám trong không phận của Iran. Nguồn ảnh: Defenceblog. Theo nhiều nguồn tin, phía Iran đã sử dụng tên lửa phòng không do nước này tự thiết kế và phát triển loại Khordad-3 để bắn hạ RQ-4 trên không phận eo Hormuz. Nguồn ảnh: Defenceblog. Máy bay không người lái RQ-4 của Quân đội Mỹ được phát triển để thực hiện nhiệm vụ do thám bất kể ngày đêm. Nó có khả năng chụp ảnh độ phân giải cao và được trang bị các hệ thống, cảm biến đo đạc địa hình. Nguồn ảnh: Defenceblog. Vụ bắn hạ máy bay không người lái được phía Quân đội Mỹ xác nhận diễn ra ở không phận eo Hormuz hồi 23:35 giờ GMT hôm 19/6/2019. Nguồn ảnh: Defenceblog. Theo thông tin được truyền thông Mỹ đưa ra sau đó, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ thuộc biên chế Không đoàn Thử nghiệm và Đánh giá VX-20, Hải quân Mỹ - lực lượng chuyên thử nghiệm và "chấm điểm" cho các vũ khí mới của hải quân nước này. Nguồn ảnh: Defenceblog. Khi bị bắn hạ, máy bay đang di chuyển với tốc độ khoảng 550 km/h qua vùng biển này và ở độ cao hơn 3000 mét. Việc RQ-4 bị bắn hạ ở tốc độ và độ cao này khiến quân đội Mỹ khá bất ngờ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Phía Iran khẳng định khi bị bắn hạ, máy bay không người lái này của Mỹ đã xâm nhập vào không phận của nước này và ngay cả Mỹ cũng không hề lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên từ phía Iran. Nguồn ảnh: Defenceblog. Ác Điểu RQ-4 của Không quân Mỹ.

Iran vừa cho trưng bày những mảnh vỡ còn sót lại mà nước này thu nhặt được sau khi bắn hạ một máy bay không người lái Ác Điểu RQ-4 của Mỹ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Đây là mảnh vỡ của máy bay không người lái RQ-4 được cho là đã bị Iran bắn hạ từ hồi tháng 6 năm ngoái. Nguồn ảnh: Defenceblog. Có vẻ như Iran đã tốn khá nhiều thời gian để thu nhặt những mảnh vỡ này và nghiên cứu, phân tích chúng trước khi mang ra triển lãm công khai như một "cái vả" vào thể diện của Mỹ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Vụ bắn hạ máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ được Iran thực hiện vào mùa hè năm ngoái khi các máy bay này đang do thám trong không phận của Iran. Nguồn ảnh: Defenceblog. Theo nhiều nguồn tin, phía Iran đã sử dụng tên lửa phòng không do nước này tự thiết kế và phát triển loại Khordad-3 để bắn hạ RQ-4 trên không phận eo Hormuz. Nguồn ảnh: Defenceblog. Máy bay không người lái RQ-4 của Quân đội Mỹ được phát triển để thực hiện nhiệm vụ do thám bất kể ngày đêm. Nó có khả năng chụp ảnh độ phân giải cao và được trang bị các hệ thống, cảm biến đo đạc địa hình. Nguồn ảnh: Defenceblog. Vụ bắn hạ máy bay không người lái được phía Quân đội Mỹ xác nhận diễn ra ở không phận eo Hormuz hồi 23:35 giờ GMT hôm 19/6/2019. Nguồn ảnh: Defenceblog. Theo thông tin được truyền thông Mỹ đưa ra sau đó, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ thuộc biên chế Không đoàn Thử nghiệm và Đánh giá VX-20, Hải quân Mỹ - lực lượng chuyên thử nghiệm và "chấm điểm" cho các vũ khí mới của hải quân nước này. Nguồn ảnh: Defenceblog. Khi bị bắn hạ, máy bay đang di chuyển với tốc độ khoảng 550 km/h qua vùng biển này và ở độ cao hơn 3000 mét. Việc RQ-4 bị bắn hạ ở tốc độ và độ cao này khiến quân đội Mỹ khá bất ngờ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Phía Iran khẳng định khi bị bắn hạ, máy bay không người lái này của Mỹ đã xâm nhập vào không phận của nước này và ngay cả Mỹ cũng không hề lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên từ phía Iran. Nguồn ảnh: Defenceblog. Ác Điểu RQ-4 của Không quân Mỹ.