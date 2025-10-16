Hà Nội

Quan phục Bao Công là long bào thật, lịch sử chấn động?

Kho tri thức

Quan phục Bao Công là long bào thật, lịch sử chấn động?

Trong một số bộ phim về Bao Công, vị quan nhà Tống này mặc quan phục trông giống long bào - trang phục vốn chỉ dành cho hoàng đế. Liệu sự thật là gì?

Tâm Anh
Bao Chửng (sinh ngày 5 tháng 3 năm 999 - mất ngày 3 tháng 7 năm 1062), biểu tự Hy Nhân, thường được gọi là Bao Thanh Thiên hay Bao Công, người Lư Châu, Hợp Phì (giờ là huyện Phì Đông, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy). Ông là vị quan thanh liêm, chính trực nổi tiếng của nhà Tống trong lịch sử Trung Hoa.
Trong suốt thời gian làm quan, Bao Công luôn giữ vững nguyên tắc "thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình", xét xử các vụ án một cách công bằng, bất kể bị cáo là thường dân hay vương tôn quý tộc.
Nhờ tài năng xuất chúng, Bao Thanh Thiên từng đảm nhận các chức vụ: tòng nhị phẩm Xu Mật Viện phó sứ, Triều tán Đại phu, Cấp sự trung, Thượng Khinh xa Đô úy, tước Đông Hải quận Khai quốc Hầu, thực ấp 1800 hộ, thực hưởng 400 hộ, nhận tử sắc kim ngư đại ngự ban.
Trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, hình ảnh Bao Thanh Thiên thăng đường xử án nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Thậm chí, một số người nghi ngờ rằng, Bao Công mặc quan phục trông giống long bào. Liệu sự thật của phải vậy?
Trước sự việc này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời giải. Vào thời phong kiến, long bào là trang phục dành riêng cho hoàng đế. Bất cứ ai ăn mặc không đúng bổn phận và quyền hạn đều có thể bị xử tội chém đầu.
Quan phục của nhà Tống được chia thành long bào và mãng bào. Hai loại trang phục này có thể dễ dàng phân biệt nhờ vào móng và sừng rồng. Theo đó, có 4 móng là mãng bào trong khi 5 móng là long bào.
Họa tiết rồng trên long bào của hoàng đế là thăng long tức là hình đầu rồng hướng lên trên. Trong khi ấy, họa tiết trên mãng bào là giáng long, tức đầu rồng hướng xuống dưới.
Tiếp đến, long bào và mãng bào được phân biệt bằng màu sắc. Màu sắc chủ đạo trên long bào là màu vàng và trên mãng bào là màu đen.
Từ những điều này, quan phục mà Bao Công mặc là mãng bào chứ không phải long bào. Nếu Bao Chửng gan to tày trời, ngang nhiên mặc long bào thì ông đã bị hoàng đế nhà Tống trị tội chém đầu chứ không toàn mạng sống tới già. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tâm Anh
