Quân sự

Quân đội Ukraine trên chiến trường đối mặt với mùa đông chưa từng có

Quân đội Ukraine trên chiến trường, đối mặt không chỉ với các cuộc tấn công của Nga mà cả thời tiết cực đoan và tình trạng thiếu hụt trang bị.

Tiến Minh
Theo tờ báo The Times của Anh, các cuộc không kích có chủ đích liên tục của Nga đã đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng kép về giá rét và bóng tối. Tại Kiev, thủ đô của Ukraine, một thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Chỉ riêng trong tháng Giêng, đã có tới 600.000 người phải rời khỏi thành phố từng được coi là thịnh vượng nhất thời Liên Xô này.
Tại nhiều ngôi nhà ở Kiev, cái lạnh luôn hiện hữu. Người dân không chỉ run rẩy trong nhiệt độ -18 độ C, mà ngay cả những nhu cầu thiết yếu cơ bản cũng không thể sử dụng được. Nước trong bồn cầu đóng băng, khiến chúng không thể dùng được.
Nhưng so với tình cảnh của thường dân Kiev, tình hình của binh lính Ukraine ở tiền tuyến còn tồi tệ hơn nhiều. Môi trường mùa đông chắc chắn là một cơn ác mộng đối với việc che giấu binh lính và vũ khí của Ukraine.
Vào mùa đông, khi cây cối trơ trụi và rừng mất đi tán lá, xe tăng, pháo binh và các loại vũ khí hạng nặng khác dễ dàng bị UAV trinh sát của Nga phát hiện ở những khu vực trống trải.
Hiện UAV trinh sát đóng vai trò là "đôi mắt" của chiến trường, giám sát các chuyển động của Quân đội Ukraine (AFU) theo thời gian thực và cung cấp thông tin mục tiêu chính xác cho các cuộc tấn công của Nga. Một khi bị phát hiện, vũ khí hạng nặng của Ukraine trở thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa và pháo binh của Nga.
Ngày 21/1, một video tường thuật chiến trường do một phóng viên chiến trường người Nga công bố đã hé lộ sự tàn khốc của cuộc giao tranh trên chiến tuyến, khi Quân đội Nga (RFAF), đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, nhằm vào khu vực tập kết tiểu đoàn tên lửa AFU, gần Sazono-Balanivka, thuộc tỉnh Kharkiv.
UAV trinh sát của Nga là những thiết bị đầu tiên phát hiện sự tập trung của quân Ukraine trong vành đai rừng trụi lá và cũng phát hiện một xe phóng rocket đa nòng M270A1. Sau đó, RFAF đã phóng hai tên lửa chiến thuật Iskander một cách quyết đoán.
Quả tên lửa đầu tiên, như một lưỡi dao sắc bén, bao phủ toàn bộ khu vực trú quân bằng đầu đạn chùm, phá hủy ngay lập tức trang thiết bị của Ukraine; tên lửa thứ hai đã phá hủy chính xác các thiết bị và binh lính đang cố gắng tháo chạy, không cho AFU cơ hội phục hồi.
Cuộc tấn công này đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về vũ khí và thương vong nặng nề cho AFU, phá hủy một hệ thống phóng rocket đa nòng M270A1, khoảng 20 xe các loại (có khoảng 15 xe bọc thép), loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 150 binh sĩ Ukraine.
Đối với binh lính Ukraine trên mặt trận Kharkiv, trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga gây ra nỗi kinh hoàng, thì cái lạnh thấu xương và nạn đói lại giống như những sát thủ vô hình, liên tục đe dọa tính mạng họ.
Trên mặt trận Kupyansk (phía nam Kharkiv), đợt rét đậm khiến ngay cả những vị trí được xây dựng kiên cố cũng khó lòng chống chọi nổi. Trong một cuộc đột kích vào một hầm trú ẩn của Ukraine gần Petropavlovka, lính đặc nhiệm Nga đã phát hiện sáu binh sĩ Ukraine chết cóng.
Dựa trên các vật dụng và nguồn cung cấp thu được tại hiện trường, những binh sĩ này không chỉ phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt mà còn cả sự giày vò của nạn đói. Với nguồn cung cấp không ổn định, cái lạnh và nạn đói đang dần làm suy yếu ý chí và khả năng chiến đấu của binh lính Ukraine trên chiến trường.
Từ góc độ quân sự, chiến tranh mùa đông là một thử thách khắc nghiệt đối với cả hai bên. Đối với AFU, cái lạnh cực độ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và khả năng chiến đấu của binh lính, mà còn tác động tiêu cực đến hiệu suất của vũ khí.
Ví dụ, nhiệt độ thấp có thể khiến dầu bôi trơn trong vũ khí bị đông cứng, ảnh hưởng đến việc bắn và hoạt động bình thường. Đói khát làm suy yếu sức bền và tinh thần của binh lính, khiến họ dễ mắc sai lầm và thất bại trong chiến đấu.
Mặc dù binh lính Nga cũng phải đối mặt với thách thức của cái lạnh, nhưng họ có thể có lợi thế về hỗ trợ hậu cần và kinh nghiệm chiến đấu. Điều quan trọng nữa, là RFAF có thể đảm bảo binh lính của mình có đủ quần áo ấm và thực phẩm, thông qua hỗ trợ hậu cần hiệu quả, đồng thời tận dụng địa hình và điều kiện khí hậu mùa đông, để tiến hành các hoạt động chiến thuật phù hợp.
Tiến Minh
Straits Times
