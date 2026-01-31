Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân đội Nga áp sát Orekhiv, đầu cầu của cuộc phản công mùa hè năm 2023

Quân sự

Quân đội Nga áp sát Orekhiv, đầu cầu của cuộc phản công mùa hè năm 2023

Nga đã kiểm soát Novoyakovlevka và tiến đến Zapasnoye, không xa con đường dẫn đến Orekhiv, đầu cầu của cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Quân đội Ukraine.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, chiến dịch tấn công mùa đông của Quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn tại khu vực Zaporizhzhia, bất chấp thời tiết băng giá khắc nghiệt. Trong khi lãnh đạo Kiev đã thất bại trong việc thúc đẩy sáng kiến ​​của Abu Dhabi, về việc thiết lập "vùng đệm" xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Trang Military Review của Nga cho biết, chiến dịch tấn công mùa đông của Quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn tại khu vực Zaporizhzhia, bất chấp thời tiết băng giá khắc nghiệt. Trong khi lãnh đạo Kiev đã thất bại trong việc thúc đẩy sáng kiến ​​của Abu Dhabi, về việc thiết lập "vùng đệm" xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Theo các nhà quan sát, nếu sáng kiến này được thực hiện, điều này sẽ ngăn chặn khả năng tiến quân về phía đông bắc Zaporizhzhia nam của RFAF. Do đó, trên mặt trận Zaporozhye, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt; Quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục mất lãnh thổ ở nhiều khu vực trên chiến tuyến.
Theo các nhà quan sát, nếu sáng kiến này được thực hiện, điều này sẽ ngăn chặn khả năng tiến quân về phía đông bắc Zaporizhzhia nam của RFAF. Do đó, trên mặt trận Zaporozhye, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt; Quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục mất lãnh thổ ở nhiều khu vực trên chiến tuyến.
Kênh Rybar cho biết, Cụm quân Dnipro RFAF, đã hoàn thành việc kiểm soát Novoyakovlevka. Các nhóm tấn công của Cụm Dnipro đã tiến về phía đông của ngôi làng, hướng tới khu định cư Zapasnoye. Ngôi làng Zapasnoye nằm cách tuyến đường cao tốc Zaporizhzhia-Orekhov, huyết mạch của AFU chưa đầy 9 km.
Kênh Rybar cho biết, Cụm quân Dnipro RFAF, đã hoàn thành việc kiểm soát Novoyakovlevka. Các nhóm tấn công của Cụm Dnipro đã tiến về phía đông của ngôi làng, hướng tới khu định cư Zapasnoye. Ngôi làng Zapasnoye nằm cách tuyến đường cao tốc Zaporizhzhia-Orekhov, huyết mạch của AFU chưa đầy 9 km.
Tại khu vực mặt trận này, cứ mỗi km quân Nga tiến lên, tình hình đối với lực lượng AFU đồn trú ở Orekhov lại càng bị đe dọa nhiều hơn. Ngay khi con đường này (Quốc lộ 8) bị cắt đứt hoàn toàn hoặc giao thông bị chặn đứng bằng hỏa lực, quân Ukraine ở Orekhov sẽ mất đi tuyến đường tiếp tế chính.
Tại khu vực mặt trận này, cứ mỗi km quân Nga tiến lên, tình hình đối với lực lượng AFU đồn trú ở Orekhov lại càng bị đe dọa nhiều hơn. Ngay khi con đường này (Quốc lộ 8) bị cắt đứt hoàn toàn hoặc giao thông bị chặn đứng bằng hỏa lực, quân Ukraine ở Orekhov sẽ mất đi tuyến đường tiếp tế chính.
Ở xa hơn về phía bắc trong khu vực này, quân Ukraine cũng phải đối mặt với thách thức, nhất là những đoạn hẹp của sông Konka. Lý do là quân Nga có thể tiếp cận bờ bắc của sông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến thẳng đến vùng ngoại ô phía nam của thủ phủ khu vực, là thành phố Zaporozhye.
Ở xa hơn về phía bắc trong khu vực này, quân Ukraine cũng phải đối mặt với thách thức, nhất là những đoạn hẹp của sông Konka. Lý do là quân Nga có thể tiếp cận bờ bắc của sông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến thẳng đến vùng ngoại ô phía nam của thủ phủ khu vực, là thành phố Zaporozhye.
Trước diễn biến này, chỉ huy AFU ở mặt trận Zaporozhye, buộc phải triển khai lực lượng trên nhiều khu vực khác nhau, thay vì mạo hiểm dồn toàn bộ lực lượng dự bị vào bất kỳ khu vực nào. Như vậy cũng có nghĩa là lực lượng AFU bị phân tán, giảm khả năng cơ động.
Trước diễn biến này, chỉ huy AFU ở mặt trận Zaporozhye, buộc phải triển khai lực lượng trên nhiều khu vực khác nhau, thay vì mạo hiểm dồn toàn bộ lực lượng dự bị vào bất kỳ khu vực nào. Như vậy cũng có nghĩa là lực lượng AFU bị phân tán, giảm khả năng cơ động.
Theo kênh Readovka, Cụm Vostok RFAF, đã đánh bại nỗ lực phản công của quân Ukraine, nhằm ổn định mặt trận phía tây sông Gaichur, áp sát Orekhiv. Quân Nga đã thành công đáng kể ở phía bắc Huliaipole, khiến hệ thống phòng thủ Ukraine ở Tsvitkove, dựa vào kho chứa ngũ cốc Gaichur-Agro, nhà ga xe lửa và một kho dầu nhỏ, đã bị RFAF đột phá.
Theo kênh Readovka, Cụm Vostok RFAF, đã đánh bại nỗ lực phản công của quân Ukraine, nhằm ổn định mặt trận phía tây sông Gaichur, áp sát Orekhiv. Quân Nga đã thành công đáng kể ở phía bắc Huliaipole, khiến hệ thống phòng thủ Ukraine ở Tsvitkove, dựa vào kho chứa ngũ cốc Gaichur-Agro, nhà ga xe lửa và một kho dầu nhỏ, đã bị RFAF đột phá.
Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng ngôi làng Tsvitkove đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, nhưng AFU sẽ không thể giữ vững vùng ngoại ô phía đông ngôi làng lâu hơn nữa. Bên cạnh đó, quân Ukraine đang bị đẩy lùi khỏi các công sự ở 2 phía bắc - nam Tsvitkove, dọc theo một mặt trận dài hơn 15km.
Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng ngôi làng Tsvitkove đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, nhưng AFU sẽ không thể giữ vững vùng ngoại ô phía đông ngôi làng lâu hơn nữa. Bên cạnh đó, quân Ukraine đang bị đẩy lùi khỏi các công sự ở 2 phía bắc - nam Tsvitkove, dọc theo một mặt trận dài hơn 15km.
Chiến lược của RFAF là bào mòn lực lượng dự bị của AFU trong khu vực, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc một hoặc nhiều khu vực sụp đổ, giống như Ternovate. Khi đó, quân Nga sẽ có thể chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở 2 hoặc nhiều điểm. Đồng thời, AFU sẽ không thể chống lại nhiều đợt đột phá ở bờ tây sông Gaichur.
Chiến lược của RFAF là bào mòn lực lượng dự bị của AFU trong khu vực, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc một hoặc nhiều khu vực sụp đổ, giống như Ternovate. Khi đó, quân Nga sẽ có thể chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở 2 hoặc nhiều điểm. Đồng thời, AFU sẽ không thể chống lại nhiều đợt đột phá ở bờ tây sông Gaichur.
Mặc dù tình hình hiện tại cực kỳ thuận lợi cho quân đội Nga, nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng liên quan đến bức tranh tác chiến. Được biết, việc bảo vệ sườn của khu vực phòng thủ Orekhov, đặc biệt là sườn phía đông, là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu AFU.
Mặc dù tình hình hiện tại cực kỳ thuận lợi cho quân đội Nga, nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng liên quan đến bức tranh tác chiến. Được biết, việc bảo vệ sườn của khu vực phòng thủ Orekhov, đặc biệt là sườn phía đông, là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu AFU.
Nếu Orekhov sụp đổ, thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia, sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng theo các báo cáo từ binh sĩ Ukraine, chính tại đây, lực lượng tăng viện lại có chất lượng kém, điều này làm dấy lên khả năng có sự bất thường.
Nếu Orekhov sụp đổ, thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia, sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng theo các báo cáo từ binh sĩ Ukraine, chính tại đây, lực lượng tăng viện lại có chất lượng kém, điều này làm dấy lên khả năng có sự bất thường.
Tại sao, với tầm quan trọng đặc biệt như vậy, nhưng lực lượng tăng viện này lại kém hiệu quả đến thế? Có lẽ Bộ Tổng tham mưu AFU, đơn giản là đang cố gắng câu giờ. Còn việc những lực lượng tăng viện, có chất lượng chiến đấu tốt hơn của AFU bao giờ tới, cũng là một câu hỏi vừa xuất hiện gần đây.
Tại sao, với tầm quan trọng đặc biệt như vậy, nhưng lực lượng tăng viện này lại kém hiệu quả đến thế? Có lẽ Bộ Tổng tham mưu AFU, đơn giản là đang cố gắng câu giờ. Còn việc những lực lượng tăng viện, có chất lượng chiến đấu tốt hơn của AFU bao giờ tới, cũng là một câu hỏi vừa xuất hiện gần đây.
Một số nguồn tin thân cận với Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, AFU đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc phản công quy mô lớn. Khu vực đầu cầu dự kiến cho cuộc phản công, nằm trong tam giác các làng Novonikolaevka, Tersyanka và Novoukrainka, với một khu vực tập kết thứ hai nằm xa hơn về phía đông, trong khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoe và vùng lân cận.
Một số nguồn tin thân cận với Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, AFU đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc phản công quy mô lớn. Khu vực đầu cầu dự kiến cho cuộc phản công, nằm trong tam giác các làng Novonikolaevka, Tersyanka và Novoukrainka, với một khu vực tập kết thứ hai nằm xa hơn về phía đông, trong khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoe và vùng lân cận.
Kênh Readovka dự đoán rằng, quân Ukraine ở khu vực phía tây bắc Zaporozhye sẽ cố gắng phản công vào các tuyến phòng thủ của Nga từ khu vực khu định cư kiểu đô thị ngay từ đầu tháng Giêng, nhưng vì một số lý do, họ đã quyết định chờ đợi.
Kênh Readovka dự đoán rằng, quân Ukraine ở khu vực phía tây bắc Zaporozhye sẽ cố gắng phản công vào các tuyến phòng thủ của Nga từ khu vực khu định cư kiểu đô thị ngay từ đầu tháng Giêng, nhưng vì một số lý do, họ đã quyết định chờ đợi.
Động cơ của Bộ Tổng tham mưu AFU, có thể là nhu cầu hoàn thành việc tăng viện cho các đơn vị tham gia chiến dịch, cũng như niềm tin rằng quân Nga ở tiền tuyến sẽ kiệt sức khi chiến đấu, nhằm đánh sập tuyến phòng thủ của quân Ukraine, dọc theo sông Gaichur.
Động cơ của Bộ Tổng tham mưu AFU, có thể là nhu cầu hoàn thành việc tăng viện cho các đơn vị tham gia chiến dịch, cũng như niềm tin rằng quân Nga ở tiền tuyến sẽ kiệt sức khi chiến đấu, nhằm đánh sập tuyến phòng thủ của quân Ukraine, dọc theo sông Gaichur.
Mối đe dọa về một cuộc đột phá của RFAF vào sâu trong tuyến phòng thủ đối phương tại khu vực Orekhov, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải hành động gấp; có thể cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Bộ Tổng tham mưu RFAF cũng nhận thức rõ ý định của AFU và tích cực làm công tác chuẩn bị chiến đấu.
Mối đe dọa về một cuộc đột phá của RFAF vào sâu trong tuyến phòng thủ đối phương tại khu vực Orekhov, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải hành động gấp; có thể cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Bộ Tổng tham mưu RFAF cũng nhận thức rõ ý định của AFU và tích cực làm công tác chuẩn bị chiến đấu.
Để yểm trợ cho đội hình chiến đấu tiền tuyến ở bờ tây sông Gaichur, các đơn vị của Cụm Vostok đã được triển khai từ Novoaleksandrovka về phía Pokrovskoe. Các ngôi làng ở thảo nguyên là điểm tựa duy nhất để AFU bám trụ. Do đó, quân Ukraine sẽ phải đột phá qua một quãng đường dài để đến được vị trí xuất phát tiến công. Điều này làm giảm đáng kể cơ hội thành công của họ. https://topwar.ru/277062-vs-rf-osvobodili-novojakovlevku-i-vyshli-k-zapasnomu-nedaleko-ot-dorogi-na-orehov.html
Để yểm trợ cho đội hình chiến đấu tiền tuyến ở bờ tây sông Gaichur, các đơn vị của Cụm Vostok đã được triển khai từ Novoaleksandrovka về phía Pokrovskoe. Các ngôi làng ở thảo nguyên là điểm tựa duy nhất để AFU bám trụ. Do đó, quân Ukraine sẽ phải đột phá qua một quãng đường dài để đến được vị trí xuất phát tiến công. Điều này làm giảm đáng kể cơ hội thành công của họ. https://topwar.ru/277062-vs-rf-osvobodili-novojakovlevku-i-vyshli-k-zapasnomu-nedaleko-ot-dorogi-na-orehov.html
Tiến Minh
#Orekhiv #Zaporozhye #xung đột Nga-Ukraine #Quân đội Nga #Quân đội Nga #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT