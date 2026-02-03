Hà Nội

Quân sự

Quân đội Nga đang từng bước áp sát Slavyansk, nơi khởi nguồn của cuộc nội chiến Ukraine năm 2014; vậy họ mở đường tiến vào thành phố này như thế nào?

Trong những ngày đầu năm 2026, tốc độ tấn công của Quân đội Nga (RFAF) tại khu vực Lyman (Nga gọi là Krasny Liman), “pháo đài lớn” cuối cùng trước thành phố Slavyansk, đã tăng lên đáng kể. Vậy đơn vị nào của RFAF đang tiến hành các hoạt động quân sự này và bằng cách nào?
Theo thông báo của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Denis Pushilin, Cụm quân phía Tây RFAF, hiện đang tiến gần đến Slavyansk. "Sau khi kiểm soát Zakotne, chúng tôi thấy các đơn vị của ta đang tiến thẳng đến Slavyansk. Chỉ còn khoảng 30 km nữa thôi", ông người đứng đầu DPR viết.
Hiện Cụm quân phía Nam RFAF, đã tiến vào các khu vực trung tâm và phía nam của thành phố Lyman. Nơi đây có thể trở thành khu đô thị lớn quan trọng tiếp theo bị RFAF kiểm soát trong mùa xuân này. Tuy nhiên trong một thời gian dài, chiến tuyến trên hướng này tiến triển rất chậm.
Điều này là do sự hiện diện của một số cứ điểm phòng thủ lớn của Quân đội Ukraine (AFU), đặc biệt là khu rừng Serebryansky khét tiếng. Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, Cụm quân phía Tây RFAF, đã chiếm đóng khu rừng này, chặn đường giao thông hướng về phía tây, và bắt đầu chuẩn bị tiến về Lyman, trung tâm đường sắt lớn nhất trong khu vực.
Mặc dù AFU đã củng cố Lyman thành khu vực phòng thủ kiên cố trong nhiều năm, cố gắng tạo ra một vùng phòng thủ không chỉ xung quanh thành phố mà còn dựa vào các nhà ga, vòng xoay và đường ray phụ trong phạm vi thành phố.
Cứ điểm Yampol (nằm ở phía đông nam Lyman), nhanh chóng bị quân Nga vượt qua, sau đó thành phố Seversk bị tràn ngập bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng, loại bỏ mối đe dọa từ sườn để RFAF tiếp tục tiến về phía tây. Sau đó, tốc độ tiến công của Quân đoàn hỗn hợp 20 và 25 thuộc Cụm quân phía Tây RFAF tăng lên đáng kể, đặc biệt là trên hướng Lyman.
Tính đến ngày 29/1, tình hình tại khu vực Lyman như sau: Trong khu vực đảm nhiệm tác chiến của Tập đoàn quân số 25 RFAF, chiến tuyến đã dịch chuyển ra xa hơn cột mốc ở lối vào Lyman từ đường cao tốc Lyman-Kirovsk (từ phía đông).
Tuy nhiên giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía bắc thành phố tại khu vực được gọi là trang trại thứ hai, tại các cứ điểm gần khe núi Pinkov Yar và dọc theo đường cao tốc Lyman-Kirovsk. Một vòng vây của quân Nga với AFU được thiết lập gần trang trại Kirovsk.
Đây đều là những cứ điểm mà AFU đã thiết lập năm ngoái và đang cố thủ quyết liệt vì không còn công sự nào lùi sâu hơn về phía thành phố. Do đó, giao tranh đang siết chặt vòng vây ở phía nam và đông nam thành phố, tạo ra một thế trận bán bao vây hiệu quả.
Giao tranh cũng đang diễn ra gần khu rừng và doanh nghiệp lâm nghiệp Lyman ở phía đông nam Lyman. Hiện ngôi làng nhỏ Zakitne đã bị quân Nga chiếm, trong khi Ozerne lân cận vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng với tình hình tác chiến đang diễn biến phức tạp.
Cũng ở phía nam Lyman, tất cả các cuộc phản công của AFU vào làng Dibrova đã bị đẩy lùi và ngôi làng vẫn được quân Nga kiểm soát. Tóm lại, những hành động này, thứ nhất là đảm bảo an toàn cho sườn phía nam của nhóm chiến đấu RFAF tấn công Lyman.
Thứ hai, tạo tiền đề để tiếp cận con đường ngắn nhất đến Slavyansk, đó là dọc theo đường cao tốc và đường sắt xuyên qua khu rừng đến Raihorodok. Việc di chuyển đến đó có liên quan đến việc dọn sạch một khu vực rộng lớn dọc theo bờ sông Seversky Donets, điều này có thể sẽ chiếm nhiều thời gian của Quân đoàn 25 RFAF trong vài tuần tới.
Trang Military Review đưa tin, trong những ngày qua, RFAF đang tích cực tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dọc theo đường cao tốc Izyum-Slavyansk. Đây là một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân Ukraine ở Slovyansk.
Đoạn video xác nhận điều này đã được công bố trực tuyến. Nó cho thấy các phương tiện của Ukraine bị bỏ lại trên đường và bốc cháy. Theo các thông tin từ chiến trường, các cuộc tấn công vào tuyến đường vận tải huyết mạch đang được thực hiện, bao gồm cả việc sử dụng UAV Geran-2.
Theo các nhà phân tích quân sự của Ukraine, các đơn vị RFAF hiện đã tiến đến con đường gần Svyatogorsk. Mục tiêu của họ là cô lập lực lượng Ukraine bằng cách cắt đứt nguồn tiếp tế. Theo các thông tin của Ukraine, một lực lượng đáng kể đã được tập trung gần Slovyansk cho mục đích này.
Cần nhắc lại rằng, RFAF hiện đang tiến công Slovyansk từ hai hướng. Hướng thứ nhất là từ phía nam, nhưng họ phải vượt qua được thành phố Kostiantynivka, hướng thứ hai là từ phía bắc, và RFAF phải vượt được qua cánh cửa thép Lyman. Tuy nhiên, cả hai nơi này, hệ thống phòng thủ của AFU đã bị suy yếu nghiêm trọng.
Tiến Minh
VZ
