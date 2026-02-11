Hà Nội

PC Gia Lai: Hiệu chỉnh lỗi kỹ thuật tại gói thầu thiết bị điện hơn 3,2 tỷ đồng

Sau yêu cầu làm rõ từ nhà thầu về các thông số "bất thường", Công ty Điện lực Gia Lai đã phải hiệu chỉnh E-HSMT gói thầu cung cấp Áp tô mát ngay sát thời điểm mở thầu.

Thục Anh

Gói thầu mua sắm hàng hóa số 26.04/HH do Công ty Điện lực Gia Lai làm chủ đầu tư đang trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận những diễn biến bất ngờ về việc làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) liên quan đến các thông số kỹ thuật cốt lõi.

Từ những con số "lạ" trong hồ sơ mời thầu

Gói thầu "26.04/HH: Cung cấp Áp tô mát, Biến dòng, Biến áp" (Mã TBMT: IB2600027856) được phê duyệt theo Quyết định số 503/QĐ-GLPC ngày 19/01/2026 bởi Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai - ông Thái Minh Châu. Với tổng giá trị dự toán là 3.236.627.063 đồng (Ba tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi ba đồng), nguồn vốn thực hiện từ chi phí sản xuất kinh doanh, vay thương mại và kế hoạch cơ bản.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành E-HSMT, một đơn vị tham gia đấu thầu đã gửi yêu cầu làm rõ mã CID2600001267 vào ngày 29/01/2026. Nhà thầu này đã chỉ ra những điểm bất hợp lý tại Mục 1 – Yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, tại số thứ tự (STT) 09: Tại hạng mục Áp-tô-mát 3 pha 250A (STT 09), E-HSMT lại yêu cầu dòng điện làm việc liên tục định mức chỉ... 200A. Tương tự, tại STT 10 (Áp-tô-mát 3 pha 300A), yêu cầu lại là 250A. Nhà thầu đặt nghi vấn thẳng thắn trong văn bản yêu cầu làm rõ: “Thông số này có bị nhầm hay không, hay vẫn yêu cầu là 200A?... Dẫn chiếu theo quy định EVN ban hành theo văn bản số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 áp dụng cho MCCB các loại có quy định rõ về các chủng loại MCCB 03 cực có dòng điện định mức (A) là 50, 60, 80(75), 100, 125(120), 160, 200, 250, 320(315)…”.

Phản hồi của chủ đầu tư và sự điều chỉnh cần thiết

Ngày 30/01/2026, thay mặt Công ty Điện lực Gia Lai, ông Thái Minh Châu đã ký văn bản số 967/GLPC-KHVT+KT thừa nhận những sai sót này. Đến ngày 02/02/2026, Quyết định số 993/QĐ-GLPC về việc phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT chính thức được ban hành để sửa đổi thông số: Áp-tô-mát 3 pha 250A phải có dòng định mức 250A và tương tự cho các hạng mục khác.

Việc hiệu chỉnh này, dù kịp thời, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về năng lực của tổ chuyên gia lập hồ sơ khi để xảy ra những sai sót cơ bản trong một gói thầu thiết bị điện chuyên dụng.

11.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Bức tranh cạnh tranh tại Biên bản mở thầu

Sau những ồn ào về hồ sơ, đúng 09:06 ngày 06/02/2026, biên bản mở thầu gói thầu IB2600027856 đã chính thức lộ diện với mức giá dự thầu khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì độ bám đuổi cực thấp:

EASS-HVN do Công ty CP sản xuất và kinh doanh thiết bị điện làm đại diện- Mã định danh: vn0105154166): Giá dự thầu: 3.233.818.500 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách khoảng 2.808.563 đồng.

Công ty CP đầu tư và thương mại Techhomes Việt Nam (Mã định danh: vn0107513621): Giá dự thầu: 3.234.599.500 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách khoảng 2.027.563 đồng.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai nhà thầu này chỉ vỏn vẹn 781.000 đồng (Bảy trăm tám mươi mốt nghìn đồng). Trên một gói thầu trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, mức chênh lệch này là cực kỳ nhỏ, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt hoặc một sự trùng hợp hy hữu trong tính toán giá thành của các đơn vị. Cả hai đều chào hiệu lực E-HSDT là 120 ngày và thực hiện trong 365 ngày.

Góc nhìn từ chuyên gia và khía cạnh pháp lý

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất (Luật 90/2025), việc chủ đầu tư chủ động sửa đổi E-HSMT khi phát hiện sai sót trước thời điểm đóng thầu là đúng quy trình. Tuy nhiên, nếu những yêu cầu kỹ thuật bất hợp lý này không được phát hiện kịp thời, nó có thể tạo ra rào cản, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc gây khó khăn cho quá trình nghiệm thu sau này."

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Trong đấu thầu thiết bị điện, độ chính xác của các thông số kỹ thuật là 'sống còn'. Việc đưa ra dòng định mức thấp hơn tên gọi sản phẩm (ví dụ Aptomat 250A nhưng yêu cầu dòng 200A) dễ gây hiểu lầm là chủ đầu tư đang 'cài cắm' một model đặc thù nào đó hoặc đơn giản là sự cẩu thả trong khâu soạn thảo. Sự phản ứng của nhà thầu và việc điều chỉnh của PC Gia Lai cho thấy tính minh bạch của hệ thống đấu thầu qua mạng đang phát huy tác dụng tốt."

Gói thầu IB2600027856 tại Công ty Điện lực Gia Lai là một bài học điển hình về việc lập và thẩm định E-HSMT. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật 90/2025 đang siết chặt tính trách nhiệm, các chủ đầu tư cần cẩn trọng hơn trong từng con số kỹ thuật để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả đầu tư công.

Hiện, gói thầu vẫn đang trong giai đoạn đánh giá năng lực nhà thầu tham dự, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật kết quả lựa chọn nhà thầu và đánh giá năng lực của đơn vị trúng thầu trong các bản tin tiếp theo.

