Bất động sản

Hưng Yên sắp đấu giá 57 lô đất, khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 57 lô đất ở tại xã Tiên Lữ ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 12 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 19/01, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất đấu giá có diện tích từ 78-215,1 m2. Giá khởi điểm từ 12-32,4 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất có giá từ 1,2 tỷ đến hơn 3,2 tỷ đồng.

dgd-1722836898196544023327.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 28/1 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kinh tế xã Tiên Lữ và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Hình thức đấu giá từng suất đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, mở kết quả công khai. Phương thức trả giá lên theo bước giá.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào sáng 01/2, tại Nhà văn hóa xã Thụy Lôi (cũ), nay là Nhà văn hóa xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
