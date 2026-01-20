Hà Nội đưa 27 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 7 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 27 lô đất ở tại xã Tiến Thắng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 7 triệu đồng/m2.

Ngày 20/01, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 27 lô đất tại điểm YB2, thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 90 đến 150,8m2. Giá khởi điểm vòng đấu giá thứ nhất là 7.170.000 đồng/m2, theo mức đã được UBND xã Tiến Thắng phê duyệt. Từ vòng đấu giá thứ hai trở đi, giá khởi điểm là mức giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Bước giá áp dụng đối với vòng đấu giá thứ nhất là 20.000.000 đồng/m2/bước giá. Từ vòng đấu giá thứ hai trở đi, bước giá là 1.000.000 đồng/m2/bước giá.

Ảnh minh hoạ.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 2 vòng đấu giá. Trường hợp tại vòng đấu giá thứ hai có từ 2 người trở lên trả mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau và có ít nhất 1 người có nhu cầu tiếp tục đấu giá, phiên đấu giá sẽ được tổ chức tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá từ 8h ngày 21/1/2026 đến 17h ngày 3/2/2026. Người có nhu cầu có thể tham khảo thông tin và mua hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 8h30 ngày 6/2/2026 (thứ Sáu) tại Hội trường UBND xã Tiến Thắng (địa chỉ: thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng; hội trường UBND xã Tam Đồng cũ).

