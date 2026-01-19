Hà Nội

Hà Nội đưa 16 lô đất lên sàn, khởi điểm gần 6,5 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 16 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở xã Hưng Đạo ra tổ chức đấu giá, khởi điểm gần 6,5 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 19/01, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia cho biết, đơn vị này chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 16 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 ở xã Hưng Đạo, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 80,5 đến 111,9m2, giá khởi điểm tại vòng đấu giá thứ nhất là 6.391.000 đồng/m2. Từ vòng đấu giá số 2 trở đi, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là mức giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 16/1/2026 và kết thúc vào 17h ngày 28/1/2026, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hưng Đạo.

image-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất và các vòng đấu giá là 3.000.000 đồng/m2 cho mỗi bước giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, với tối thiểu 6 vòng đấu bắt buộc và áp dụng phương thức trả giá lên. Trường hợp tại bất kỳ vòng đấu nào trước vòng đấu giá thứ 6 đã xuất hiện mức giá trả hợp lệ cao nhất tối thiểu bằng giá khởi điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cộng thêm 5 bước giá, và tại vòng đấu tiếp theo không còn người tham gia trả giá, thì người trả giá cao nhất được xác định là người trúng đấu giá. Việc bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng kết thúc khi không còn người tham gia trả giá.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 1/2/2026, tại Hội trường UBND xã Hưng Đạo (thôn 2, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội).

Bất động sản

Măng Đen đấu giá thành công 40 lô đất, thu về gần 270 tỷ đồng

Với việc đấu giá thành công 40 lô đất ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 270 tỷ đồng.

Ngày 12/1, thông tin từ UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương (Gia Lai) tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất đối với 40 lô đất.

Được biết, tổng diện tích của 40 lô đất này là hơn 8.584m2, với diện tích mỗi lô dao động từ 178m2 đến 385m2. Tổng giá khởi điểm ban đầu được đưa ra là hơn 223 tỷ đồng.

Xem chi tiết

