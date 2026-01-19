Hà Nội đưa 16 lô đất lên sàn, khởi điểm gần 6,5 triệu đồng/m2

Ngày 19/01, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia cho biết, đơn vị này chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 16 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 ở xã Hưng Đạo, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 80,5 đến 111,9m2, giá khởi điểm tại vòng đấu giá thứ nhất là 6.391.000 đồng/m2. Từ vòng đấu giá số 2 trở đi, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là mức giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 16/1/2026 và kết thúc vào 17h ngày 28/1/2026, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hưng Đạo.

Ảnh minh hoạ.

Bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất và các vòng đấu giá là 3.000.000 đồng/m2 cho mỗi bước giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, với tối thiểu 6 vòng đấu bắt buộc và áp dụng phương thức trả giá lên. Trường hợp tại bất kỳ vòng đấu nào trước vòng đấu giá thứ 6 đã xuất hiện mức giá trả hợp lệ cao nhất tối thiểu bằng giá khởi điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cộng thêm 5 bước giá, và tại vòng đấu tiếp theo không còn người tham gia trả giá, thì người trả giá cao nhất được xác định là người trúng đấu giá. Việc bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng kết thúc khi không còn người tham gia trả giá.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 1/2/2026, tại Hội trường UBND xã Hưng Đạo (thôn 2, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội).

