Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong vụ giả mạo hồ sơ tại các văn phòng công chứng

Điều tra vụ án làm giả tài liệu và giả mạo trong công tác, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can, trong đó có nhân viên hai văn phòng công chứng.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Thị Thuỳ Nga.

Theo cơ quan công an, Hà Thị Diệu Hồng (SN 1970), Vũ Xuân Hòa (SN 1990) và Vũ Thị Thùy Nga (SN 1992) bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cả ba bị can đều bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Kết quả điều tra xác định, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La (cũ), đồng thời nhận làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công.

Con gái của Hồng là Vũ Thị Thùy Nga và cháu họ bên chồng là Vũ Xuân Hòa cũng làm nhân viên tại văn phòng này.

Trong quá trình làm việc, Hồng đã tự ý ký giả mạo chữ ký của công chứng viên Bùi Xuân Lương trên các hợp đồng mua bán ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng. Hồng thực hiện hành vi này với sự giúp sức của Nga và Hòa nhằm hưởng lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Diệu Hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố Nguyễn Đắc Hưng (SN 1996), nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, về tội Giả mạo trong công tác, theo điểm a khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, Hưng có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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