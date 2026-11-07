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Xã hội

Phú Thọ xử phạt 7,5 triệu đồng người tiết lộ vị trí tuần tra của CSGT lên Facebook

Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt một người đàn ông 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT lên mạng xã hội.

Nguyễn Hinh

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh nội địa vừa phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm giúp người tham gia giao thông né tránh việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

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Cơ quan công an làm việc với chủ tài khoản đăng tải bài viết.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện một tài khoản đăng bài trong nhóm Facebook “HỘI LÁI XE ĐẤT TỔ - CHI HỘI LÁI XE THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ”, thông báo vị trí, địa điểm tuần tra, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nội dung bài viết có thể giúp người tham gia giao thông đối phó, né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa xác minh người đăng tải bài viết là anh Đ.M.V. (SN 1990, trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ). Làm việc với cơ quan công an, anh V. thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tính chất, nội dung vi phạm, Phòng An ninh nội địa đã lập hồ sơ, xử phạt anh Đ.M.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích, theo điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ. Đồng thời, người vi phạm được yêu cầu gỡ bỏ bài viết có nội dung vi phạm.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không tự ý thu thập, đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép hoặc không đúng mục đích.

Đặc biệt, người dân không đăng tải, lan truyền thông tin về vị trí, hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm giúp các đối tượng né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

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