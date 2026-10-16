Phụ cấp cán bộ công chức cấp xã tăng lên 55%

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Sáng 16/10, tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026 đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật.

Tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực.

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường chứng khoán được nâng hạng; an ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững, bảo đảm nguồn cung điện và xăng dầu, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp so với khu vực, không tăng giá điện mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn.

Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỉ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 3.055,7 nghìn tỉ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025, theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, dự kiến miễn, giảm, gia hạn khoảng 360 nghìn tỉ đồng thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết và nhiều văn bản khác, qua đó đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp còn khoảng 48 nghìn đơn vị, giảm 46,33%.

Văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên. Lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phát triển mạnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ, có 24/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm, có cả các địa phương đầu tàu.

Cần tiếp tục rà soát, cắt giảm một số thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở.

Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ chưa được xử lý triệt để; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy còn phức tạp.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số. Quý IV/2026, cả nước cần tăng trưởng 12,5%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ các dự án tồn đọng, sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ước đạt và vượt kịch bản tăng trưởng tiếp tục phấn đấu đạt cao hơn; các địa phương chưa đạt phải quyết liệt hơn, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu, nhất là các cực tăng trưởng lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; ập trung chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Lễ, Tết; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và truyền thông chính sách.