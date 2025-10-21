Hà Nội

‘Phú bà’ Trương Quân Ninh có khí chất, đóng cặp với Liên Bỉnh Phát

Giải trí

Trương Quân Ninh sở hữu nhan sắc trẻ trung, khí chất thanh tao. Cô thân thiết với Liên Bỉnh Phát khi tham gia phim Bác sĩ tha hương.

Liên Bỉnh Phát vừa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 với vai diễn trong Bác sĩ tha hương. Ảnh: VOV.
Trong Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát kết hợp với Trương Quân Ninh. Trên màn ảnh, hai nhân vật của Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh là bác sĩ. Ảnh: FB Trương Quân Ninh.
Liên Bỉnh Phát chia sẻ trên trang cá nhân rằngTrương Quân Ninh cực kỳ chuyên nghiệp. "Thật vinh dự khi được làm việc cùng chị", anh viết. Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Theo Znews, Trương Quân Ninh chia sẻ, trong cảnh Liên Bỉnh Phát khoe cơ bắp, toàn bộ nhân viên đoàn phim đều chen chúc trước màn hình để ngắm. Nữ diễn viên khen ngợi bạn diễn có thân hình rất đẹp. Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh thân thiết mỗi khi hội ngộ. Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Theo Dân Việt, Trương Quân Ninh tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Đại học Trung ương Đài Loan. Cô đóng nữ bác sĩ trẻ Quan Hân trong Tòa tháp trắng, Tô Mạn trong Thời gian đẹp nhất, Từ Huệ trong Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Du Phi Hải Lan trong Như Ý Truyện. Ảnh: VOV.
Trương Quân Ninh đọ sắc bên Phạm Băng Băng trong Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Ảnh: Dân Việt.
Trương Quân Ninh sở hữu nhan sắc gây mê. Bành Vu Yến từng gọi cô là 'nữ thần'. Hà Nhuận Đông khen Trương Quân Ninh quá hoàn hảo đến mức anh chẳng dám lại gần. Ảnh: FB Trương Quân Ninh.
Trương Quân Ninh sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa'. Ảnh: FB Trương Quân Ninh.
Trương Quân Ninh được cộng đồng mạng gọi bằng biệt danh 'nữ thần cổ phiếu' khi từng lãi 160 triệu Đài tệ trong một lần đầu tư cổ phiếu. Ảnh: FB Trương Quân Ninh.
Thu Cúc (tổng hợp)
