Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kho tri thức

Phong tục kỳ lạ của bộ tộc bí ẩn từng tách biệt khỏi thế giới hàng thế kỷ

Ẩn sâu trong vùng núi cao hẻo lánh của tỉnh Papua, Indonesia, tộc người Dani lưu giữ những phong tục độc đáo phản ánh một thế giới văn hóa cổ xưa.

Sinh sống giữa thung lũng biệt lập. Người Dani chủ yếu cư trú tại thung lũng Baliem, một khu vực núi cao từng gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Những ngôi nhà tròn đặc trưng. Họ sống trong các túp lều tròn gọi là honai, được làm từ gỗ và cỏ, giữ ấm tốt trong khí hậu vùng núi lạnh giá. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống tối giản. Đàn ông Dani nổi tiếng với việc sử dụng koteka (bao dương vật) làm trang phục chính, phản ánh sự thích nghi với môi trường và văn hóa bản địa. Ảnh: Pinterest.
Tập tục cắt ngón tay để tang. Trong quá khứ, phụ nữ Dani có phong tục cắt một phần ngón tay khi người thân qua đời như một cách thể hiện nỗi đau và sự mất mát. Ảnh: apex-expeditions.com.
Lễ hội chiến binh đầy màu sắc. Các lễ hội truyền thống của người Dani thường tái hiện cảnh chiến đấu giữa các bộ tộc, vừa mang tính nghi lễ vừa là hoạt động thu hút du khách. Ảnh: artwolfe.com.
Nông nghiệp truyền thống phát triển. Dù sống ở vùng núi, người Dani có kỹ thuật trồng khoai lang khá hiệu quả, đóng vai trò lương thực chính trong đời sống. Ảnh: delivery.rocketcdn.me.
Giao lưu với thế giới khá muộn. Mãi đến thế kỷ 20, người Dani mới được thế giới bên ngoài biết đến rộng rãi khi các nhà thám hiểm tiếp cận khu vực này. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa đang dần thay đổi. Sự du nhập của du lịch và hiện đại hóa đang khiến nhiều phong tục truyền thống của người Dani dần biến đổi theo thời gian. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Phong tục truyền thống người Dani #Văn hóa cổ xưa Papua #Lối sống trong làng honai #Nghi lễ chiến binh và lễ hội #Phong cách trang phục độc đáo

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

