Tộc người được cho là hậu duệ của quân đội Thành Cát Tư Hãn ở Afghanistan

Tộc người được cho là hậu duệ của quân đội Thành Cát Tư Hãn ở Afghanistan

Người Hazara là một cộng đồng dân tộc đặc sắc tại Afghanistan, nổi bật với lịch sử phức tạp và bản sắc văn hóa độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Ngoại hình mang nét Trung Á – Đông Á. Người Hazara thường có khuôn mặt tròn, mắt hẹp và gò má cao, khiến họ khác biệt rõ rệt so với nhiều nhóm dân tộc khác ở Afghanistan. Ảnh: Foreign Policy.
Ngoại hình mang nét Trung Á – Đông Á. Người Hazara thường có khuôn mặt tròn, mắt hẹp và gò má cao, khiến họ khác biệt rõ rệt so với nhiều nhóm dân tộc khác ở Afghanistan. Ảnh: Foreign Policy.
Có thể liên quan đến hậu duệ quân viễn chinh Mông Cổ. Một số giả thuyết cho rằng người Hazara có nguồn gốc từ quân đội của Thành Cát Tư Hãn trong thời kỳ Đế chế Mông Cổ mở rộng sang Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Có thể liên quan đến hậu duệ quân viễn chinh Mông Cổ. Một số giả thuyết cho rằng người Hazara có nguồn gốc từ quân đội của Thành Cát Tư Hãn trong thời kỳ Đế chế Mông Cổ mở rộng sang Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Chủ yếu theo Hồi giáo Shia. Trong khi phần lớn người Afghanistan theo Hồi giáo Sunni, người Hazara lại chủ yếu theo nhánh Shia, tạo nên sự khác biệt tôn giáo đáng kể. Ảnh: Pinterest.
Chủ yếu theo Hồi giáo Shia. Trong khi phần lớn người Afghanistan theo Hồi giáo Sunni, người Hazara lại chủ yếu theo nhánh Shia, tạo nên sự khác biệt tôn giáo đáng kể. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ riêng biệt. Họ sử dụng phương ngữ Hazaragi, một biến thể của tiếng Dari (Ba Tư), với nhiều từ vay mượn từ tiếng Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ riêng biệt. Họ sử dụng phương ngữ Hazaragi, một biến thể của tiếng Dari (Ba Tư), với nhiều từ vay mượn từ tiếng Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa giàu bản sắc. Người Hazara có truyền thống âm nhạc, thơ ca và lễ hội riêng, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa Ba Tư và Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa giàu bản sắc. Người Hazara có truyền thống âm nhạc, thơ ca và lễ hội riêng, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa Ba Tư và Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống tập trung ở vùng núi. Phần lớn người Hazara sống tại khu vực Hazarajat, một vùng cao nguyên hiểm trở ở trung tâm Afghanistan. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống tập trung ở vùng núi. Phần lớn người Hazara sống tại khu vực Hazarajat, một vùng cao nguyên hiểm trở ở trung tâm Afghanistan. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu nhiều cuộc đàn áp lịch sử. Trong lịch sử, người Hazara đã nhiều lần bị đàn áp, đặc biệt dưới thời Abdur Rahman Khan vào cuối thế kỷ 19, khi nhiều cộng đồng bị cưỡng bức di dời và sát hại. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu nhiều cuộc đàn áp lịch sử. Trong lịch sử, người Hazara đã nhiều lần bị đàn áp, đặc biệt dưới thời Abdur Rahman Khan vào cuối thế kỷ 19, khi nhiều cộng đồng bị cưỡng bức di dời và sát hại. Ảnh: Pinterest.
Cộng đồng di cư rộng khắp. Do xung đột và bất ổn, nhiều người Hazara đã di cư sang các quốc gia khác như Iran, Pakistan và xa hơn nữa, hình thành cộng đồng hải ngoại đáng kể. Ảnh: Pinterest.
Cộng đồng di cư rộng khắp. Do xung đột và bất ổn, nhiều người Hazara đã di cư sang các quốc gia khác như Iran, Pakistan và xa hơn nữa, hình thành cộng đồng hải ngoại đáng kể. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
Bài liên quan

MacBook Air M2 16GB 2026, món hời khó tin

MacBook Air M2 16GB 2026, món hời khó tin

Trong kỷ nguyên AI bùng nổ, MacBook Air M2 RAM 16GB nổi lên như lựa chọn “đáng tiền” nhờ hiệu năng ổn định, thiết kế mỏng nhẹ và giá bán ngày càng dễ tiếp cận.