Hải Phòng khởi công 3 Khu công nghiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Đây là sự kiện kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cụ thể hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh tầm cỡ khu vực.

Đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1.

Dự tại điểm cầu Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 có Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Bùi Trung Nghĩa; đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng và ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Tại các điểm cầu Dự án Khu công nghiệp Vinh Quang và Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B, có ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại sự kiện, thành phố Hải Phòng đã chính thức phát lệnh khởi công 3 Dự án khu công nghiệp với quy mô ấn tượng, được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố.

Trong 3 dự án được khởi công, nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 do Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Được triển khai tại xã Hùng Thắng, dự án có quy mô lên tới 596,78 ha với tổng vốn đầu tư 13.061 tỷ đồng. Được định hướng xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 không chỉ sở hữu vị trí chiến lược kết nối giao thông thuận lợi mà còn được quy hoạch bài bản để đón làn sóng đầu tư FDI chất lượng cao, trở thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thành phố trong giai đoạn 2026–2030.

Tại xã Vĩnh Bảo và Vĩnh Hải cũng diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 226,01 ha với tổng mức đầu tư 3.550,804 tỷ đồng. Đây được coi là dự án mang tính "đòn bẩy", thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của khu vực Vĩnh Bảo từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.

Với định hướng ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, ít phát thải, khi đi vào hoạt động ổn định, Khu công nghiệp Vinh Quang dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 7.691 tỷ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 1.187 tỷ đồng (thuế VAT và thuế TNDN). Đặc biệt, dự án sẽ giải quyết bài toán việc làm cho khoảng 9.500 lao động, bao gồm hàng nghìn vị trí quản lý và kỹ thuật cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập và đời sống người dân địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại xã Chấn Hưng do Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O đầu tư với vị trí cận kề quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng trong tương lai, dự án có quy mô 186,49 ha với tổng vốn đầu tư 2.275,372 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo hướng khu công nghiệp đô thị - dịch vụ hiện đại, đón đầu tiềm năng phát triển logistics hàng không và cảng biển, tạo tiền đề vững chắc cho việc hình thành Khu thương mại tự do thế hệ mới theo tinh thần Nghị quyết 108 của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh vị thế của Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn, hiện đại với quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc. Việc đồng loạt khởi công 3 Dự án khu công nghiệp lớn ngay trong những ngày đầu năm 2026 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đặc biệt ghi nhận nỗ lực vượt bậc của các Sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để hoàn thiện thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn. Đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng đã sát cánh cùng thành phố để dự án đủ điều kiện khởi công.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kỳ vọng các dự án sẽ về đích đúng tiến độ, trở thành những hình mẫu về khu công nghiệp xanh, sinh thái. Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Chủ tịch TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng chọn Hải Phòng là điểm đến thành công, tiếp tục quan tâm mở rộng đầu tư và giới thiệu thêm nhiều đối tác chiến lược đến với thành phố, cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển, văn minh, bền vững.