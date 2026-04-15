Hải Phòng bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Chiều 14/4, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa cho ông Hoàng Văn Thực.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, phân công, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thực, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Thực được nhận nhiệm vụ công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, ông Hoàng Văn Thực là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến các cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị ông Hoàng Văn Thực trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục quan tâm, giúp đỡ ông Hoàng Văn Thực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hoàng Văn Thực, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Thực, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Văn Thực (sinh năm 1975, quê ở xã Lê Lợi, TP Chí Linh cũ). Ông Thực trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Thực từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương; Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương; Bí thư Huyện uỷ Nam Sách cũ.

Chiều cùng ngày, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Văn phòng UBND thành phố, dưới sự chủ trì của ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng: Giao Quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố đối với ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố cho đến khi kiện toàn xong chức danh Chánh Văn phòng UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Long, Quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo UBND thành phố, sự tín nhiệm của cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Long hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao năng lực công tác, để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1978 ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trình độ thạc sĩ an ninh và trật tự xã hội.

Từ tháng 10/1998 đến tháng 12/2003, ông Nguyễn Hoàng Long công tác tại Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội); từ tháng 1/2004 công tác trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, từng giữ chức Phó Trưởng Công an TP Hải Dương, Trưởng Công an huyện Bình Giang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; từ tháng 3/2023 giữ chức Trưởng Công an TP Chí Linh. Từ tháng 10/2024, ông Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương (cũ). Sau khi sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng, ông Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.