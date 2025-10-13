Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ trì Hội thảo có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam; PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đào Tùng, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam, Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cùng các đại biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; Ban Chủ nhiệm và các thành của Hội đồng tư vấn về Kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam; các chuyên gia, các nhà khoa học và một số doanh nhân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh, năm 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích. Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8,3 - 8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong thời gian tới cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng khu vực doanh nghiệp phải tăng ít nhất hai con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn, để biến những mục tiêu đó thành hiện thực”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ và cho rằng, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động quyết liệt hơn.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, phối hợp của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình như Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… qua đó kêu gọi vận động toàn xã hội đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cho người nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên; đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội bệnh viện tư nhân việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

“Có thể nói, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ” - Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, Nghị quyết số 68 về “Phát triển kinh tế tư nhân” của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân”. Ngày 02/10/2025 vừa qua, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó là tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân; phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga và lãnh đạo Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Nhấn mạnh Hội thảo là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi các chương trình, hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế tư nhân” trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn, Hội thảo sẽ phát huy những đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý, các doanh nhân, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn cả về lý luận và thực tiễn; về vị trí, vai trò và các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tư nhân, nhất là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ngày một thông suốt; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã hoạt động theo mô hình mới.