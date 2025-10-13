Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”.

Theo Tiến Đạt - Quang Vinh / Đại Đoàn Kết
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ trì Hội thảo có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam; PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đào Tùng, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam, Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cùng các đại biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cùng các đại biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; Ban Chủ nhiệm và các thành của Hội đồng tư vấn về Kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam; các chuyên gia, các nhà khoa học và một số doanh nhân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh, năm 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích. Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8,3 - 8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong thời gian tới cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng khu vực doanh nghiệp phải tăng ít nhất hai con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn, để biến những mục tiêu đó thành hiện thực”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ và cho rằng, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động quyết liệt hơn.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, phối hợp của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình như Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… qua đó kêu gọi vận động toàn xã hội đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cho người nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên; đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội bệnh viện tư nhân việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

“Có thể nói, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ” - Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, Nghị quyết số 68 về “Phát triển kinh tế tư nhân” của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân”. Ngày 02/10/2025 vừa qua, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó là tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân; phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga và lãnh đạo Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga và lãnh đạo Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Nhấn mạnh Hội thảo là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi các chương trình, hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế tư nhân” trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn, Hội thảo sẽ phát huy những đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý, các doanh nhân, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn cả về lý luận và thực tiễn; về vị trí, vai trò và các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tư nhân, nhất là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ngày một thông suốt; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã hoạt động theo mô hình mới.

daidoanket.vn
Link bài gốc Copy link
https://daidoanket.vn/phat-huy-vai-tro-cua-mttq-viet-nam-trong-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-91b3fe96.html
#MTTQ #kinh tế tư nhân #Hội thảo quốc gia

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội hỗ trợ 15 tỷ đồng giúp nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh vượt lũ

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề xuất trích Quỹ Cứu trợ thành phố 15 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh khắc phục hậu quả do bão số 11.

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2459 - TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tiếp tục hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 11 Matmo.

6.jpg
Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ.
Xem chi tiết

Chính trị

Tập trung giám sát những vấn đề lớn, xã hội quan tâm

Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tại Hội nghị hiệp thương với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất các nội dung trong kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, diễn ra sáng ngày 3/10 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Xem chi tiết

Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị có tân Chủ tịch

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương cử ủy viên ủy ban và bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự được giới thiệu tham gia hiệp thương. Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới