Phát hiện chấn động về loạt hành tinh mới giống Trái Đất

Việc phát hiện thêm các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời tiếp tục mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Heidelberg (Đức) dẫn đầu đã phát hiện 4 ngoại hành tinh mới, trong đó có 3 hành tinh đá giống Trái Đất.
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ dự án CARMENES – chương trình hợp tác giữa Đức và Tây Ban Nha nhằm tìm kiếm các hành tinh quay quanh sao lùn đỏ (sao loại M).
CARMENES sử dụng máy quang phổ tại Đài quan sát Calar Alto (Tây Ban Nha) để phát hiện chuyển động nhỏ quanh các ngôi sao, dấu hiệu cho thấy có hành tinh.
Trong số các hành tinh mới, một là hành tinh khổng lồ có khối lượng gấp 14 lần Trái Đất và chu kỳ quỹ đạo dài 3,3 năm.
Ba hành tinh còn lại có khối lượng từ 1,03 đến 1,52 lần Trái Đất, chu kỳ quay quanh sao chỉ từ 1,43 đến 5,45 ngày – đặc điểm khiến chúng trở thành mục tiêu tiềm năng trong việc tìm kiếm sự sống.
Phát hiện này củng cố giả thuyết rằng các hành tinh đá tương tự Trái Đất có thể phổ biến hơn dự đoán, đặc biệt quanh các sao nhỏ hơn 1/6 khối lượng Mặt Trời.
