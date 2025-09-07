Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện bình sữa cổ hình lợn, chuyên gia kinh ngạc

Kho tri thức

Phát hiện bình sữa cổ hình lợn, chuyên gia kinh ngạc

Các nhà khảo cổ học Ý phát hiện ra một con lợn đất nung cổ đại có thể dùng làm đồ chơi, cũng như bình sữa cho trẻ em thời cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog))
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ đá cắt được sơn bằng các dải màu đất son, đỏ và xanh lam tại thị trấn cổ xưa Manduria, nước Ý, các chuyên gia đến từ Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, ngộ nghĩnh. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Khi tiến hành khai quật một ngôi mộ đá cắt được sơn bằng các dải màu đất son, đỏ và xanh lam tại thị trấn cổ xưa Manduria, nước Ý, các chuyên gia đến từ Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, ngộ nghĩnh. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Ngoài 30 hiện vật tang lễ bao gồm một lưỡi dao sắt, đĩa gốm, bình hoa, tượng nhỏ và ba gutti, nhóm chuyên gia bất ngờ tìm thấy một chiếc bình sữa hình con lợn cực kỳ độc đáo, lạ mắt. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Ngoài 30 hiện vật tang lễ bao gồm một lưỡi dao sắt, đĩa gốm, bình hoa, tượng nhỏ và ba gutti, nhóm chuyên gia bất ngờ tìm thấy một chiếc bình sữa hình con lợn cực kỳ độc đáo, lạ mắt. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Ước tính, bình sữa hình con lợn này có niên đại thuộc khoảng thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên. Chính người Messapii chuyên tập trung sống ở vùng đất thấp của Ý đã làm ra những chiếc bình sữa hình con lợn đầu tiên kiểu như thế này. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Ước tính, bình sữa hình con lợn này có niên đại thuộc khoảng thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên. Chính người Messapii chuyên tập trung sống ở vùng đất thấp của Ý đã làm ra những chiếc bình sữa hình con lợn đầu tiên kiểu như thế này. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Được phát hiện còn nguyên vẹn, chiếc bình sữa hình heo có đôi tai vểnh nhọn, mắt tròn to với hàng mi dài thể hiện qua viền vẽ sơn màu trắng. Chiếc mõm thon dài được châm lỗ li ti ở đầu cuối, có thể là nơi để em bé bú sữa. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Được phát hiện còn nguyên vẹn, chiếc bình sữa hình heo có đôi tai vểnh nhọn, mắt tròn to với hàng mi dài thể hiện qua viền vẽ sơn màu trắng. Chiếc mõm thon dài được châm lỗ li ti ở đầu cuối, có thể là nơi để em bé bú sữa. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Bên trong cơ thể bình lợn là những mảnh đất nung nhỏ hoạt động tương tự như một chiếc lục lạc, để sau khi hết sữa, người xưa có thể dùng chiếc bình đó lắc cho bé ngủ. Đây là một sự kết hợp thông minh và cực kỳ hiếm gây ngạc nhiên giới khảo cổ học. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Bên trong cơ thể bình lợn là những mảnh đất nung nhỏ hoạt động tương tự như một chiếc lục lạc, để sau khi hết sữa, người xưa có thể dùng chiếc bình đó lắc cho bé ngủ. Đây là một sự kết hợp thông minh và cực kỳ hiếm gây ngạc nhiên giới khảo cổ học. Ảnh: @Cơ quan Giám sát Khảo cổ Puglia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog))
#Bình sữa #con lợn #cổ đại #sữa #trẻ em

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT