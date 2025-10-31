Phát hiện 2 lá thư của binh sĩ Thế chiến 1 nhét trong chai

Hai lá thư do 2 binh sĩ Thế chiến 1 đã được tìm thấy trong một chiếc chai trôi dạt vào một bãi biển ở Australia. Chúng sẽ được trao trả lại cho gia đình.

Một người dân địa phương ở Wharton Beach, Australia là Debra Brown và gia đình đã tình cờ phát hiện một chiếc lọ chứa 2 lá thư của những người lính thời Thế chiến 1 (1914 - 1918) khi đang dọn dẹp rác ở bãi biển.

Ban đầu, gia đình của Debra nghĩ chiếc chai đó là mảnh rác thông thường. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, họ nhận thấy bên trong chiếc chai có những mảnh giấy cũ kỹ được gấp gọn gàng.

Hai lá thư của binh sĩ Thế chiến 1 nhét trong chai. Ảnh: Debra Brown.

Khi mở nắp, Debra và gia đình nhận ra bên trong chai là 2 lá thư được viết bằng bút chì có đề ngày 15/8/1916. Chúng do 2 binh nhì là Malcolm Neville (27 tuổi) và William Harley (37 tuổi) gửi đi trên đường tới chiến trường Pháp.

Binh nhì Malcolm và William đang ở trên tàu HMAT A70 Ballarat, rời cảng Adelaide chỉ 3 ngày trước đó, trong hành trình sang châu Âu để tham gia Mặt trận phía Tây Châu Âu tăng cường cho Tiểu đoàn Bộ binh Úc số 48.

Ảnh: Deb Brown.

Trong thư gửi cho mẹ - bà Robertina Neville sống tại Wilkawat (hiện là một thị trấn ma ở Nam Australia), binh nhì Neville viết rằng bản thân đã "có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ, đồ ăn rất ngon cho đến giờ". Ông còn hài hước mô tả con tàu "lắc lư, nhưng chúng tôi cũng vui như Larry".

Binh nhì Harley thì nhắn gửi rằng "mong người tìm thấy cũng khỏe mạnh như chúng tôi hiện tại" và nói nếu có ai tìm thấy thì cứ giữ lại bức thư làm kỷ niệm.

Theo hồ sơ và các ghi chép lịch sử, binh nhì Neville đã hy sinh vào 1 năm sau tại chiến trường châu Âu. Trong khi đó, binh nhì Harley bị thương 2 lần nhưng sống sót trở về sau Thế chiến 1. Ông qua đời năm 1934 vì căn bệnh ung thư.

Chiếc chai chứa 2 bức thư trên được cho là đã nằm yên trong đó hơn 100 năm và có thể bị chôn vùi trong cồn cát. Nó chỉ mới lộ ra gần đây do sóng lớn làm xói mòn bờ biển.

Với việc nội dung bức thư vẫn đọc được rõ ràng, gia đình Brown đã liên lạc được với hậu duệ của binh nhì Malcolm và William. Cháu gái của ông William, bà Ann Turner, xúc động khi đọc được bức thư của ông nội.

Cháu trai của binh nhì Malcolm, ông Herbie Neville chia sẻ rằng, lá thư giúp đại gia đình đoàn tụ và cùng tưởng nhớ người thân đã mất.