Ôtô Trung Quốc ùn ùn về Việt Nam, vượt mặt cả Thái Lan

Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam ghi nhận bùng nổ vào tháng 11/2025 vừa qua với hơn 18.000 xe hoàn tất thủ tục thông quan. Đáng chú ý, xe Trung Quốc chiếm đa số.

Thảo Nguyễn
Video: Bùng nổ ôtô Trung Quốc, ai sẽ được lợi ở Việt Nam?

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tổng lượng ôtô nguyên chiếc cập cảng trong tháng 11/2025 vừa qua là 18.350 xe, đạt giá trị kim ngạch vượt ngưỡng 455,5 triệu USD. Kết quả này đánh dấu sự phục hồi nhanh chóng sau giai đoạn đi ngang hồi tháng trước, ghi nhận tăng 12,3% về số lượng và 5,8% về giá trị. Đây cũng là thời điểm lượng xe nhập khẩu đạt đỉnh cao nhất tính từ tháng 8/2025, phản ánh chiến lược chủ động chuẩn bị nguồn hàng của các nhà phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng vọt trong dịp lễ Tết.

3-4520.jpg
Ôtô Trung Quốc ùn ùn về Việt Nam, vượt mặt cả Thái Lan.

Trong đó, Indonesia tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam với 7.189 xe, tăng mạnh gần 2.000 chiếc so với tháng 10. Sự áp đảo này không chỉ đến từ các dòng xe đô thị cỡ nhỏ hay MPV 5+2 quen thuộc mà còn được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của các tân binh mới như Suzuki Fronx hay Mitsubishi Destinator, giúp đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng trong phân khúc xe gia đình giá rẻ.

Một diễn biến đáng chú ý trong tháng 11 vừa qua chính là màn hoán đổi vị trí giữa Trung Quốc và Thái Lan. Với 5.001 xe được thông quan, ôtô có nguồn gốc từ Trung Quốc đã chính thức vượt qua Thái Lan về mặt số lượng. Đặc biệt hơn, giá trị kim ngạch từ quốc gia này đạt tới 157,3 triệu USD, dẫn đầu toàn bộ các quốc gia xuất khẩu xe sang thị trường Việt Nam. Con số này cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ khi xe Trung Quốc không còn chỉ tập trung vào xe thương mại giá rẻ mà đã mở rộng sang các dòng xe du lịch cao cấp, xe Hybrid và xe điện (EV) có hàm lượng công nghệ cao với giá trị lớn.

2-8609.jpg
Với 5.001 xe được thông quan, ôtô có nguồn gốc từ Trung Quốc đã chính thức vượt qua Thái Lan về mặt số lượng.

Ở chiều ngược lại, xe nhập khẩu từ Thái Lan ghi nhận sự sụt giảm nhẹ khi đạt 4.783 xe với giá trị kim ngạch 97,6 triệu USD. Dù mất đi vị trí thứ hai về số lượng, nhưng Thái Lan vẫn giữ vai trò then chốt trong việc cung ứng các dòng xe chủ lực mang tính đặc thù như SUV 7 chỗ, xe bán tải và sedan hạng D vốn đòi hỏi tiêu chuẩn lắp ráp khắt khe.

Tính chung 11 tháng của năm 2025, bức tranh tổng thể nhóm xe nhập khẩu vẫn giữ vững sắc xanh tăng trưởng. Với tổng cộng hơn 191.000 xe cập bến và giá trị kim ngạch đạt khoảng 4,33 tỉ USD, thị trường đã tăng 19% về lượng và tới hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

